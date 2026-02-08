Последние шаги к миру: Сибига о роли Трампа и прямом диалоге с Путиным

Андрей Сибига / © Associated Press

Только президент США Дональд Трамп может приостановить российско-украинскую войну. А диктатору Путину нужно встретиться лично с президентом Владимиром Зеленским, чтобы согласовать самые сложные оставшиеся на мирных переговорах вопросы.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает Reuters.

Сибига рассказал, что Украина хочет ускорить усилия по прекращению четырехлетней полномасштабной войны и воспользоваться импульсом в переговорах при посредничестве США, прежде чем вступят в силу другие факторы, такие как кампания в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США в ноябре.

«Только Трамп может остановить войну», — сказал глава МИД.

По его словам, из 20-пунктного проекта мирного плана в настоящее время осталось лишь несколько нерешенных пунктов.

«Самые чувствительные и сложные должны быть рассмотрены на уровне лидеров (Путина и Зеленского — Ред.)», — добавил глава украинского МИД.

По ключевым вопросам, таким как территория, обе стороны выглядят очень несовместимыми. Россия продолжает требовать от Украины отступить остальную часть Донецкой области, которую ей не удалось оккупировать в течение лет изнурительной войны на истощение, от чего Киев решительно отказывается. Украина также хочет получить контроль над Запорожской атомной электростанцией, крупнейшей в Европе, которая находится на оккупированной Россией территории.

Сибига также заявил, что любое решение в ходе мирного урегулирования признать суверенитет России над Крымом или Донбассом будет «юридически недействительным».

«Мы никогда этого не признаем. Это будет нарушением международного права. Это вопрос принципа», — подчеркнул дипломат.

По информации издания, во время второго раунда трехсторонних мирных переговоров в Абу-Даби на этой неделе не было никаких признаков прорыва, хотя в четверг был завершен обмен военнопленными — первый обмен с октября.

Президент Владимир Зеленский сказал журналистам в субботу, что США предложили новый раунд переговоров в Майами через неделю, на что Киев согласился.

«Моя оценка такова, что у нас есть импульс. Это верно. Нам нужна консолидация или мобилизация этих мирных усилий и мы готовы ускориться», — отметил министр Сибига.

США, по словам Сибиги, подтвердили Украину свою готовность ратифицировать гарантии безопасности в Конгрессе; тогда они окажут «поддержку» безопасности для поддержания мирного соглашения, хотя американские войска на территории Украины не присутствуют.

«Лично я на этом этапе не верю в какую-либо инфраструктуру или архитектуру безопасности без американцев… Мы должны иметь их рядом — и они уже занимаются этим процессом. Это огромное, огромное достижение», — сказал он.

Источники сообщили Reuters в пятницу, что украинские и американские чиновники обсудили график, включающий проект соглашения с Россией до марта и проведение референдума по нему в Украине вместе с выборами в мае.