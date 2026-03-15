«Последний человек, от которого нам нужна помощь»: Трамп набросился с обвинениями на Зеленского

Владимир Зеленский и Дональд Трамп / © Владимир Зеленский

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Соединенным Штатам не нужна помощь от Украины для того, чтобы сбивать иранские дроны.

Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC News.

На вопрос о помощи от Украины Трампа ответил, что «Зеленский — это последний человек, от которого нам нужна помощь».

Кроме того, Трамп заявил, что именно президент Украины Владимир Зеленский не хочет заключить мирное соглашение, в то время как диктатор Путин давно готов.

«Я удивлен, что Зеленский не хочет заключать соглашение. Скажите Зеленскому, чтобы он заключил соглашение, потому что Путин готов к соглашению… С Зеленским гораздо сложнее договориться», — сказал Трамп.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп хочет прекращения войны России против Украины и возобновления экономических отношений с Кремлем.

Мы ранее информировали, что президент Владимир Зеленский признал, что не может назвать Дональда Трампа своим другом, в отличие от главы Франции Эммануэля Макрона.