Последний подарок Байдена: Украина может получить до окончания его каденции

Бывший министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко предполагает, что администрация Байдена может снять ограничения на использование западного оружия для ударов по территории России до завершения президентской каденции.

Об этом он сказал в эфире Киев24.

"Это решение как раз можно принять. Мы обсуждали много идей: и по приглашению Украины в НАТО, и по предоставлению вооружений, которые раньше не были, типа дальнобойных "Томагавков", это более сложные решения", — отметил дипломат.

По его словам, разрешение на использование уже имеющихся у Украины ракет, в том числе британских Storm Shadow, для ударов по территории РФ является "достаточно несложным политическим решением".

"Более того, у нас уже есть эти ракеты, нам помогают их наводить, то есть с нами все время делились разведывательной информацией. И это решение не давать Украине бить – сугубо политическое. Оно не имеет стратегического военного усложнения. Я думаю, что это решение можно принять и его можно ожидать", — подчеркнул Пристайко.

Напомним, администрация действующего президента США Джо Байдена планирует срочно выделить остаток средств в размере 6 миллиардов долларов для помощи Украине – ко дню инаугурации Трампа.

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