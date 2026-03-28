Последний шанс договориться: Трамп сделал "ход конем" в переговорах с Ираном

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп сделал неожиданный тактический шаг, назначив вице-президента Джей Ди Венса главным переговорщиком на предстоящих мирных переговорах с Ираном. Ожидается, что эти решающие встречи состоятся в Пакистане и станут последним шансом на дипломатическое урегулирование конфликта.

Об этом пишет The Telegraph.

Сигнал для союзников и изоляционизм Венса

Назначение второго лица государства руководителем переговорной группы является четким сигналом о серьезности намерений Вашингтона. Это особенно важно для международных партнеров, которые все больше озабочены угрозой глобальной экономической катастрофы из-за боевых действий на Ближнем Востоке.

Кроме того, Венс известен как едва ли не самый изоляционистский голос в ближайшем окружении Трампа. В преддверии начала военной операции он выражал глубокий скептицизм по вооруженному удару по Исламской Республике. Именно поэтому его кандидатура может оказаться гораздо более привлекательной для Тегерана, чем предыдущие переговорщики, миссии которых завершились провалом.

«Если иранцы не смогут заключить соглашение с Венсом, они вообще не получат никакого соглашения. Это лучшее, что им могут предложить», — отмечает The Telegraph со ссылкой на американских чиновников.

Напряженные отношения с Израилем

В то же время, назначение Венса происходит на фоне его откровенно напряженных отношений с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. На днях между политиками состоялся сложный телефонный разговор, во время которого вице-президент США якобы обвинил израильского лидера в чрезмерном оптимизме в отношении войны.

Решение Белого дома вызывает бурные дискуссии в американском политикуме, где идет острое противостояние между радикальными сторонниками Трампа и более умеренными консерваторами по поводу дальнейших действий США на Ближнем Востоке.

Война в Иране обостряется - последние новости

На фоне этих дипломатических шагов Дональд Трамп продолжает демонстрировать очень противоречивые сигналы, чем вызывает разочарование среди республиканцев и союзников. Президент США одновременно заявляет о стремлении к миру и отдает приказ о опрокидывании тысяч дополнительных военных в зону конфликта.

С приближением ранее озвученного дедлайна Белый дом избегает конкретики, что именно будет считаться победой в этой войне. Американская администрация оказалась под двойным давлением: арабские союзники и часть республиканцев требуют немедленно объявить о завершении сделки во избежание экономических потрясений перед осенними выборами.

Тем временем география боевых действий на Ближнем Востоке продолжает расширяться. Поддерживаемые Тегераном йеменские хуситы официально вступили в войну, впервые ударив баллистическими ракетами по израильским военным объектам в ночь на 28 марта.

Представители повстанческого движения подчеркнули, что этот ракетный шквал стал прямым ответом на масштабные обстрелы инфраструктуры в Иране, Ливане и Ираке. Они также пригрозили, что их военные операции не прекратятся до полного завершения агрессии со стороны США и Израиля на всех фронтах.