Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп может избежать катастрофы на Аляске во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным, отказавшись от обсуждений с ним вопросов украинского суверенитета или территориальной целостности без привлечения президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом говорится в материале FT.

Отмечается, что, прежде всего, Трамп должен избегать любого официального признания российской оккупации украинских земель. Как пишет издание, жесткость с Путиным — единственный способ для президента США добиться прекращения войны в Украине.

В материале говорится, что европейские надежды на то, что Трамп наконец-то устал от того, что Путин им манипулирует, и готов занять более жесткую позицию по отношению к России, «оказались недолгими».

В день, когда всплыл ультиматум президента США российскому диктатору — согласиться на прекращение огня в Украине или подвергнуться суровому экономическому наказанию, — он решил пригласить Путина на саммит на Аляске.

Журналисты указывают, что Трамп, похоже, до сих пор верит, что только его личное участие может обеспечить соглашение — и что даже договоренность, которая дает Москве большинство желаемого, стоит ради надежды прекратить, хотя бы временно, кровопролитие в Украине.

FT пишет, что европейские партнеры Украины должны донести до американского лидера, что плохое соглашение будет губительным для Украины, безопасности Европы и США — и для собственного наследия Трампа.

Издание напомнило, что он уже сделал Кремлю «подарок», пригласив Путина именно в США, а не в другую страну.

Кроме того, отмечается, что признание оккупации де-юре переписало бы послевоенный порядок в Европе, фактически узаконив первое с 1945 года перекраивание границ европейского государства в результате иностранного вторжения.

Таким образом, восприятие этого как вознаграждения России за ее агрессию распространит по Европе и дальше месседж, что «сила — это право». Это может подтолкнуть Путина или его преемника действовать еще более агрессивно — в Украине или в другом месте. В любом случае, Киев не сможет на это согласиться: изменение границ требует внесения поправок в конституцию через референдум. Зеленский заявил, что «украинцы не отдадут свою землю оккупанту». Если он предложит это, то его могут просто устранить.

В то же время FT пишет, что хотя это и маловероятно, Трамп все еще может добиться «победы» — добившись безусловного прекращения огня, заморозящего конфликт. Путин может не иметь большой мотивации идти на компромисс, но война постепенно истощает экономику России и наносит ей большие потери, что даже этот Кремль может не выдержать бесконечно.

«Трамп должен вернуться на Аляске к своему кратковременному жесткому подходу и сказать Путину, что если он не прекратит боевые действия, США еще сильнее зажмут российскую экономику и экспорт нефти, а вместе с европейскими союзниками будут поставлять Украине больше оружия», — говорится в материале.

Издание добавляет, что эту стратегию президент США должен применить с самого начала. Такое прекращение огня оставило бы другие ключевые вопросы — будущее оккупированных Россией территорий, украинских вооруженных сил, гарантий безопасности от партнеров для дальнейших переговоров.

«Как и в некоторых других конфликтах, например, в Корейской войне, окончательного решения может и не быть. В любом случае целью должно быть сохранение независимой государственности Украины вне российского контроля и, вместе с этим, безопасности Запада. Именно за это, а не за уступки Кремлю, Трамп должен был бы хотеть остаться в истории», — пишет FT.

Сам Трамп считает, что его встреча на Аляске с главой РФ Владимиром Путиным будет «пробной».

«Я скажу ему завершить войну, надеюсь на конструктивный диалог», — заявил президент США.

Таким образом, Трамп раскрыл некоторые детали встречи с Путиным, которая состоится 15 августа.

Американский президент заявил журналистам 11 августа, по его мнению, Путин хочет «окончить» войну. Однако Трамп не исключает, что конструктивный диалог не получится.

«Я через несколько минут встречи с Путиным все пойму. Я могу пойти и сказать: „Удачи вам“. И это будет конец», — добавил Трамп.

Что предшествовало

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил, что его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным по завершению войны в Украине должна состояться 15 августа на Аляске.

Трамп также заявил, что потенциальное мирное соглашение между Украиной и Россией будет предусматривать «обмен территориями».

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на сообщения о возможных территориальных уступках Украины в обмен на прекращение огня.