Последний шанс повлиять на позицию Трампа: Axios о видеовстрече с европейскими лидерами

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп заявил, что главная цель его встречи с кремлевским диктатором Владимиром Путиным — достичь прекращения огня и понять, возможно ли полноценное мирное урегулирование. Об этом он сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому и лидерам европейских стран во время состоявшейся в среду видеовстречи 13 августа.

Об этом пишет издание Axios со ссылкой на источники, осведомленные с разговором.

О чем говорили лидеры

Видеоразговор длился более часа и стал, вероятно, последней возможностью для Зеленского и ключевых европейских лидеров повлиять на позицию Трампа накануне его встречи с Путиным на Аляске. В беседе также участвовали президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Италии Джорджо Мэлони и новый президент Польши Кароль Навроцкий.

Реклама

Во время разговора Владимир Зеленский отметил Трампу, что «Путину нельзя доверять». Сам же Трамп, по словам источника, отметил, что не является представителем региона и не может принимать окончательные территориальные решения, но считает, что «обмен территориями» может стать частью мирного соглашения.

«Трамп сказал, что Путин и Зеленский должны обсуждать территории друг с другом, а не он», — уточнил собеседник издания.

Европейские лидеры, участвовавшие в разговоре, выразили свою обеспокоенность. По словам источника, Макрон занял «очень жесткую» позицию, заявив Трампу, что «встреча — это слишком дорогой подарок, чтобы просто так дарить его Путину», и Трампу «это не понравилось».

После завершения разговора Мерц отметил, что Трамп «в основном согласился», что России нельзя предоставлять юридическое признание оккупированных территорий.

Реклама

Взгляды на переговоры

Зеленский, который сразу после видеовстречи дал пресс-конференцию в Берлине вместе с канцлером Мерцем, заявил, что ни одно дипломатическое решение не может быть достигнуто без участия Украины. Он подчеркнул, что нужен трехсторонний саммит с его участием, Трампа и Путина. Трамп поддерживает эту идею, но Путин, по информации издания, отказался.

Советники Трампа со своей стороны демонстрируют оптимизм. Они считают, что обе стороны «устали» от конфликта и благодаря авторитету США можно достичь соглашения.

«Да, президент в последнее время был не в восторге от Путина. Но это в прошлом. Он настроен оптимистично. Мы оптимистичны, но не безумны. Это сложно», — рассказал один из американских чиновников.

В Европе, напротив, не верят, что Путин действительно стремится к миру. По словам европейских чиновников, поведение Путина снова может оказаться блефом.

Реклама

Трамп, по словам его советников, смотрит на процесс поэтапно, сосредотачиваясь на достижении краткосрочного прогресса, чтобы подтолкнуть Украину и Россию к соглашению. Он пообещал европейским лидерам на видеовстрече, что сообщит им о результатах после завершения переговоров с Путиным.

Напомним, Трамп пообещал, что после его встречи с Путиным за столом переговоров встретятся украинский и российский лидеры. В настоящее время США ищут место для трехсторонней встречи, которая, по информации СМИ, может состояться на следующей неделе.