«Последняя точка» впереди: Буданов заинтриговал заявлением о переговорах Украины и РФ

Кирилл Буданов. / © Getty Images

Переговорный процесс продолжается, он не заморожен. Украина ожидает приезда представителей Соединенных Штатов Америки.

Об этом заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов в интервью Новости.LIVE.

Он подтвердил информацию президента Владимира Зеленского, что Украина ожидает приезда американских переговорщиков Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа. Впрочем, конкретных дат Буданов не назвал.

«Плюс-минус неделя. Это недолго», — сказал он.

По словам Буданова, Украина поддерживает контакты с США. Один из вопросов, над которым занимаются представители двух стран, это обмен пленными. По всей вероятности, он может состояться уже вскоре.

«Мы надеемся на Пасху, за день до, за день после. Мы все ожидаем», — добавил глава ОП.

Что касается переговоров с Москвой, то, отмечает Буданов, «лидеры (Зеленский и Путин — Ред.) должны вообще последнюю точку поставить».

«Вы понимаете, мы не сможем поставить точку ни положительную, ни отрицательную, без личной встречи. И россияне это тоже отлично знают», — объяснил чиновник.

Мирные переговоры — последние новости

Президент Владимир Зеленский предупредил, что весна-лето 2026 будут ключевыми на дипломатической арене. По его словам, если диктатор РФ Владимир Путин выберет путь деэскалации, то удастся провести трехстороннюю встречу в формате Украина-США-РФ.

В то же время сейчас переговоры в трехстороннем формате с Украиной, США и Россией тормозятся из-за ситуации на Ближнем Востоке. В частности, именно на Иране сосредоточен фокус Белого дома.

В свою очередь, в Кремле заговорили о новых переговорах после того, как США и Иран договорились о временном прекращении огня. Спикер «фюрера» Дмитрий Песков заявил, что Россия вроде бы ожидает «продления переговорного процесса».

