"Последняя война Трампа": политолог объяснил, почему США не победят быстро Иран и при чем здесь украинские дроны

Дональд Трамп заявил, что использование украинских беспилотников на Ближнем Востоке не требуется США, параллельно анонсировав скорейшее завершение конфликта с Ираном. Однако эксперт видит в этих заявлениях больше политики, чем реальное решение проблемы.

Об этом рассказал политолог Владимир Горбач на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам эксперта, риторика Трампа по отношению к украинским беспилотным системам сводится к двум основным аргументам. Во-первых, американский лидер утверждает, что дроны производства США лучше, хотя и дороже, поэтому союзникам следует покупать именно их. Во-вторых, необходимость в них якобы отпадает из-за быстрого приближения конца войны с Ираном.

Владимир Горбач отмечает, что вопрос о конкуренции беспилотников лежит сугубо в технической и коммерческой плоскостях.

«Что касается первого, то это технический вопрос и разные ценовые категории», — объясняет политолог.

Зато заявления о скором прекращении боевых действий требуют значительно более глубокого анализа.

Иллюзия скорой победы над Ираном

Главная проблема состоит в том, что формальное объявление о победе не остановит реальное противостояние. Политолог предполагает, что Дональд Трамп действительно может сделать публичное заявление об официальном прекращении войны и своей полной победе. Однако фактическая ситуация на Ближнем Востоке останется напряженной.

Без свержения действующей власти в Тегеране остановить агрессию невозможно.

«Аятоллы не остановятся. Они будут догонять его всеми доступными средствами, включая теракты, покушения и даже „грязные бомбы“», — подчеркивает эксперт.

Ловушка для США: почему это «последняя война»

Горбач объясняет, что Трамп уже не сможет «выйти из этой войны сухим». Американский лидер не решится на полномасштабную сухопутную операцию и ввод войск на территорию Ирана для силового изменения режима. В то же время выйти из войны без согласия самого иранского режима тоже невозможно.

«Это симбиоз. И это его последняя война», — резюмировал политолог.

Что предшествовало

Дональд Трамп прокомментировал возможность привлечения Украины в помощь в сфере противодействия беспилотникам. По его словам, Соединенные Штаты пока не нуждаются в такой поддержке.

Трамп отметил, что США имеют достаточные возможности для защиты от беспилотников в рамках противостояния с Ираном.

Кроме того, американский президент высказался о перспективах завершения конфликта между США и Ираном. Он предположил, что боевые действия могут завершиться достаточно быстро, однако конкретные сроки не назвал.

В то же время Трамп подчеркнул, что поймет момент завершения войны интуитивно. По его словам, это произойдет тогда, когда он «испытает это в глубине души».

Помощь Украины США в войне с Ираном — последние новости

Напомним, посол Украины в США Ольга Стефанишина объяснила риторику Трампа по отношению к украинским беспилотникам. Она подчеркнула, что подобные заявления являются частью традиционной риторики американского лидера, регулярно подчеркивающего силу и возможности вооруженных сил США. По ее словам, хотя такие высказывания могут звучать неприятно для украинской стороны, они не являются чем-то необычным в политической коммуникации Вашингтона.

Стефанишин также отметила, что американский военно-промышленный комплекс активно изучает украинский опыт ведения войны, в частности в сфере использования беспилотников и противодействия им. По ее словам, многие современные разработки и технологические решения в США создаются с учетом практического опыта, полученного Украиной во время полномасштабной войны.

Дипломатка подчеркнула, что этот опыт уже используется партнерами, в частности, при разработке систем защиты от дронов и других оборонных технологий.