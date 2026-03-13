"Последняя война Трампа": политолог объяснил, почему США не победят быстро Иран и при чем здесь украинские дроны
Политолог объяснил, почему США не смогут выйти из конфликта победителями без наземной операции.
Дональд Трамп заявил, что использование украинских беспилотников на Ближнем Востоке не требуется США, параллельно анонсировав скорейшее завершение конфликта с Ираном. Однако эксперт видит в этих заявлениях больше политики, чем реальное решение проблемы.
Об этом рассказал политолог Владимир Горбач на своей странице в социальной сети Facebook.
По словам эксперта, риторика Трампа по отношению к украинским беспилотным системам сводится к двум основным аргументам. Во-первых, американский лидер утверждает, что дроны производства США лучше, хотя и дороже, поэтому союзникам следует покупать именно их. Во-вторых, необходимость в них якобы отпадает из-за быстрого приближения конца войны с Ираном.
Владимир Горбач отмечает, что вопрос о конкуренции беспилотников лежит сугубо в технической и коммерческой плоскостях.
«Что касается первого, то это технический вопрос и разные ценовые категории», — объясняет политолог.
Зато заявления о скором прекращении боевых действий требуют значительно более глубокого анализа.
Иллюзия скорой победы над Ираном
Главная проблема состоит в том, что формальное объявление о победе не остановит реальное противостояние. Политолог предполагает, что Дональд Трамп действительно может сделать публичное заявление об официальном прекращении войны и своей полной победе. Однако фактическая ситуация на Ближнем Востоке останется напряженной.
Без свержения действующей власти в Тегеране остановить агрессию невозможно.
«Аятоллы не остановятся. Они будут догонять его всеми доступными средствами, включая теракты, покушения и даже „грязные бомбы“», — подчеркивает эксперт.
Ловушка для США: почему это «последняя война»
Горбач объясняет, что Трамп уже не сможет «выйти из этой войны сухим». Американский лидер не решится на полномасштабную сухопутную операцию и ввод войск на территорию Ирана для силового изменения режима. В то же время выйти из войны без согласия самого иранского режима тоже невозможно.
«Это симбиоз. И это его последняя война», — резюмировал политолог.
Что предшествовало
Дональд Трамп прокомментировал возможность привлечения Украины в помощь в сфере противодействия беспилотникам. По его словам, Соединенные Штаты пока не нуждаются в такой поддержке.
Трамп отметил, что США имеют достаточные возможности для защиты от беспилотников в рамках противостояния с Ираном.
Кроме того, американский президент высказался о перспективах завершения конфликта между США и Ираном. Он предположил, что боевые действия могут завершиться достаточно быстро, однако конкретные сроки не назвал.
В то же время Трамп подчеркнул, что поймет момент завершения войны интуитивно. По его словам, это произойдет тогда, когда он «испытает это в глубине души».
Помощь Украины США в войне с Ираном — последние новости
Напомним, посол Украины в США Ольга Стефанишина объяснила риторику Трампа по отношению к украинским беспилотникам. Она подчеркнула, что подобные заявления являются частью традиционной риторики американского лидера, регулярно подчеркивающего силу и возможности вооруженных сил США. По ее словам, хотя такие высказывания могут звучать неприятно для украинской стороны, они не являются чем-то необычным в политической коммуникации Вашингтона.
Стефанишин также отметила, что американский военно-промышленный комплекс активно изучает украинский опыт ведения войны, в частности в сфере использования беспилотников и противодействия им. По ее словам, многие современные разработки и технологические решения в США создаются с учетом практического опыта, полученного Украиной во время полномасштабной войны.
Дипломатка подчеркнула, что этот опыт уже используется партнерами, в частности, при разработке систем защиты от дронов и других оборонных технологий.