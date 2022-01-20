"Последствия будут очень серьезными": Блинкен дал предупреждение Кремлю в случае агрессии против Украины

"Последствия будут очень серьезными": Блинкен дал предупреждение Кремлю в случае агрессии против Украины

По его словам, Вашингтон против российского газопровода.

Газопровод "Северный поток-2" является рычагом влияния на Россию, а потому и США в дальнейшем будут выступать против его открытия.

Такое заявление сделал американский госсекретарь Энтони Блинкен, рассказали в ТСН.Ранок 20 января.

По его словам, запуск проекта подрывает энергетическую безопасность Европы и приведет к большим потенциальным убыткам Украины.

"Мы четко объяснили Москве: если она решит все же наращивать агрессию против Украины, последствия для нее будут очень серьезны не только со стороны Соединенных Штатов, но и со стороны европейских государств", — заявил политик.

Энтони Блинкен заявил, что США и дальше будут выступать против открытия "Северного потока-2"

Сегодня у Блинкена переговоры в Берлине с германской коллегой Анналеной Бербок, только что вернувшейся из Москвы. С ней будут обсуждать готовность союзников наложить на Россию еще более мощные санкции, если та будет продолжать агрессию против Украины. Кроме того, в пятницу у жержсекретаря встреча в Женеве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Вашингтон надеется услышать конкретику от Кремля, готов ли он идти на компромиссы.

Напомним, накануне в Киеве Блинкен во время встречи с Владимиром Зеленским признал, что Россия может перейти к эскалации в кратчайшие сроки. Но в то же время заверил: Соединенные Штаты делают все, чтобы этого избежать.

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