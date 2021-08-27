Последствия кровавого теракта в Кабуле и стратегия Украины с курсом на НАТО: пять новостей, которые вы могли проспать

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Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Президент США Джозеф Байден обратился к нации после терактов в Кабуле. Читать дальше ->
- Глава Центрального командования вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи сообщил, что армия США не намерен оставлять без ответа теракты в кабульском аэропорту. Читать дальше ->
- Количество американских солдат, погибших после нескольких взрывов в Кабуле возросло до 13. Читать далее ->
- Президент Украины Владимир Зеленский собственным указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны от 30 июля 2021 "О Стратегии внешней политики Украины". Читать дальше ->
- Число жертв взрывов в аэропорту Кабула, включая погибших американских военных превысило 100 человек. Читать дальше ->