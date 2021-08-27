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Последствия кровавого теракта в Кабуле и стратегия Украины с курсом на НАТО: пять новостей, которые вы могли проспать

Последствия кровавого теракта в Кабуле и стратегия Украины с курсом на НАТО: пять новостей, которые вы могли проспать

Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.

Пять новостей, которые вы могли проспать:

  • Президент США Джозеф Байден обратился к нации после терактов в Кабуле. Читать дальше ->
  • Глава Центрального командования вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи сообщил, что армия США не намерен оставлять без ответа теракты в кабульском аэропорту. Читать дальше ->
  • Количество американских солдат, погибших после нескольких взрывов в Кабуле возросло до 13. Читать далее ->
  • Президент Украины Владимир Зеленский собственным указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны от 30 июля 2021 "О Стратегии внешней политики Украины". Читать дальше ->
  • Число жертв взрывов в аэропорту Кабула, включая погибших американских военных превысило 100 человек. Читать дальше ->

Новости мира: теракт в Кабуле и попытки людей убежать от власти талибов - что происходит в Афганистане

Новости мира: теракт в Кабуле и попытки людей убежать от власти талибов - что происходит в Афганистане

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