Последствия могут быть серьезными – Милованов о голосовании США и России в ООН

По его мнению, это уже не просто политическая игра или дипломатические маневры, а конкретные действия, способные сигнализировать о существовании договоренностей между США и Россией.

Президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов прокомментировал голосование в Генассамблее ООН, где США и Россия оказались по одну сторону резолюции. Он заявил, что такой шаг со стороны Вашингтона не оставляет места для двусмысленности и может иметь серьезные последствия.

Соответствующее сообщение он сделал в Facebook.

"США могли просто удержаться. Зато они сознательно проголосовали вместе с Россией. Стали на ее сторону, демонстративно!" – подчеркнул Милованов.

По его мнению, это уже не просто политическая игра или дипломатические маневры, а конкретные действия, способные сигнализировать о существовании договоренностей между США и Россией.

"Это прямой "пошел на х..й" остальному демократическому миру. По крайней мере, именно так это выглядит мне из Украины", — написал он.

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Милованов также отметил, что в Украине и среди европейских союзников США многие не видят в этом "гениальную стратегию мира", а скорее соглашение.

"Какую именно? И ждать ответа долго не придется", – добавил экономист.

По его мнению, если договоренность между Вашингтоном и Москвой существует, после возможного расчленения Украины новоиспеченные союзники могут пойти дальше – по меньшей мере на Восточную Европу.

"Надеюсь, что ошибаюсь, что преувеличиваю и драматизирую. Но признаки – и открытые, и кулуарные – слишком очевидны", – подчеркнул он.

По словам Милованова, если в США действительно есть стратегия мира для Европы, не предусматривающая сдачи Украины России, они должны продемонстрировать это как можно скорее, ведь их союзники в ЕС уже в отчаянии и "не верят своим глазам".

На фоне этого конфликт между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским по поводу минеральных ресурсов и гарантий безопасности отходит на второй план.

"Сейчас вырисовывается большая картина – там, где США и Россия оказались по одну сторону, а остальные Запады – по другую", – подытожил Милованов.

Ранее сообщалось, что в третью годовщину вторжения России в Украину Генассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую агрессию России и требующую вывода российских войск из Украины. Против проголосовали 18 стран, включая США, Россию, Беларусь.