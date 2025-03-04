"Последствия неизбежны": в Литве прокомментировали прекращение военной поддержки США для Украины

В краткосрочной перспективе Украина не ощутит влияния замораживания поддержки США, но уже через четыре-шесть месяцев негативные последствия неизбежны.

Об этом заявил премьер-министр Литвы Гингаутас Палуцкас.

"Как европейцы мы должны усилить нашу поддержку. Хотя тактика переговоров США может показаться нам непонятной, мы не можем диктовать им, как разговаривать с Украиной и Россией", — сказал глава литовского правительства.

Он подчеркнул, что роль европейцев состоит в том, чтобы помочь Украине и напомнить США о многочисленных нарушенных обещаниях РФ.

"США придерживаются собственной логики, и только время покажет влияние. Мы должны найти способы обратить их решения в нашу пользу", – заметил Гингаутас Палуцкас.

Напомним, Financial Times со ссылкой на источники в украинской разведке пишет, что Украина, по всей вероятности, исчерпает последние запасы американского оружия и боеприпасов за "два-три месяца".

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