"Последствия неизбежны": в Литве прокомментировали прекращение военной поддержки США для Украины

Европа должна напомнить США о многочисленных нарушенных обещаниях России.
В краткосрочной перспективе Украина не ощутит влияния замораживания поддержки США, но уже через четыре-шесть месяцев негативные последствия неизбежны.
Об этом заявил премьер-министр Литвы Гингаутас Палуцкас.
"Как европейцы мы должны усилить нашу поддержку. Хотя тактика переговоров США может показаться нам непонятной, мы не можем диктовать им, как разговаривать с Украиной и Россией", — сказал глава литовского правительства.
Он подчеркнул, что роль европейцев состоит в том, чтобы помочь Украине и напомнить США о многочисленных нарушенных обещаниях РФ.
"США придерживаются собственной логики, и только время покажет влияние. Мы должны найти способы обратить их решения в нашу пользу", – заметил Гингаутас Палуцкас.
Напомним, Financial Times со ссылкой на источники в украинской разведке пишет, что Украина, по всей вероятности, исчерпает последние запасы американского оружия и боеприпасов за "два-три месяца".
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