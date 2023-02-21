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Последствия новых землетрясений в Турции и визит Байдена в Польшу: главные новости ночи 21 февраля 2023 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
6672
Время на прочтение
1 мин
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Последствия новых землетрясений в Турции и визит Байдена в Польшу: главные новости ночи 21 февраля 2023 года

Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 21 февраля 2023:

  • После двух новых землетрясений в Турции ранения получили около 300 человек Читать далее –>
  • После визита в Киев Байден обсудил помощь Украине с итальянским премьером Читать далее –>
  • Говорили о поставках оружия: польский и итальянский премьеры побеседовали о поддержке Украины Читать далее –>
  • Байден прибыл в Польшу: программа визита в соседнюю страну Читать далее –>
  • Только несколько помощников, медики и охранники: кто входил в сопровождение Байдена в Украине Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
6672
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