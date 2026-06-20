Последствия скандала с орденами: остановит ли Польша военную помощь Украине

Помощь Польши для Украины может оказаться под угрозой после 2027 года / © Getty Images

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По словам специалистов, на этом этапе заявления польского президента Кароля Навроцкого никак не означают немедленного сворачивания стратегической поддержки Киева. Польша продолжает оставаться важнейшим логистическим хабом, через который обеспечивается бесперебойная поставка западного вооружения для Вооруженных Сил Украины.

Об этом заявил эксперт-международник Станислав Желиховский в эфире «Киев24».

Политические риски и выборы 2027 года

Основные угрозы двусторонним отношениям могут возникнуть только после следующих парламентских выборов в Польше, которые запланированы на 2027 год. Критическое ухудшение ситуации и сокращение помощи возможно при существенном усилении позиций партии «Право и справедливость» и ультраправой «Конфедерации». Представители последней уже неоднократно отмечались откровенными антиукраинскими заявлениями и призывами снизить поддержку нашего государства.

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"Массовый отказ от наград не пойдет на пользу ни Польше, ни Украине", - подчеркнул Станислав Желиховский, комментируя реакцию украинской стороны на последние события.

Эксперт также отметил, что действующее польское правительство Дональда Туска полностью осознает все риски безопасности и важность единства. Однако на бытовом уровне исторические споры уже долго вызывают серьезную напряженность, которая периодически выливается в повреждение украинских памятников и надгробий в Польше.

Задержка с передачей истребителей МиГ-29

Варшава приостановила обещанные поставки старых боевых самолетов из-за желания получить украинские технологии создания беспилотников. Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик подтвердил, что успешное завершение диалога по технологическому партнерству является главным условием для передачи истребителей . Это внезапное требование вызвало возмущение среди украинцев в социальных сетях, которые считают обмен уникального опыта современной войны на старую советскую технику абсолютно неравноценным.

В то же время другой представитель польского оборонного ведомства Павел Залевский объяснил, что Украина сама не проявляет заинтересованности в получении этих МиГ-29 . По его словам, Киев нуждается в технике, уже адаптированной к современным боевым условиям, однако у Варшавы нет финансовой возможности оплачивать соответствующую дорогую модернизацию.

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Чиновник также признал общее усложнение двусторонних отношений из-за скандала вокруг наименования украинского подразделения ССО в честь героев УПА. Залевский подверг резкой критике президента Кароля Навроцкого, подчеркнув, что умышленное наращивание антиукраинских настроений ради голосов избирателей только вредит самой Польше. В то же время он категорически опроверг любые слухи, что задержка авиации является формой политического давления на Украину ради уступок в исторических вопросах.

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