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Последствия уничтожения украинцев в Буче и ситуация в Мариуполе: пять главных новостей ночи

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Последствия уничтожения украинцев в Буче и ситуация в Мариуполе: пять главных новостей ночи

Getty Images

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.

Пять главных новостей ночи:

  • Президент Владимир Зеленский рассказал о своей поездке уволенными городами Киевщины. Об этом глава государства сказал в своем видеообращении ночью 5 апреля. Стоянка, Ирпень, Буча: сейчас эта местность выглядит уже не так, как вчера. Тела убитых украинцев уже забрали с большинства улиц. Но во дворах, домах убитые еще остаются. Города просто разбиты, на дорогах – сожжена военная техника, разбиты и расстреляны машины", – сказал президент. Читать дальше –>
  • Трагические события в Буче чреваты крупным международным расследованием. А вот в военном плане возможно существенное продвижение по трем линиям. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину. Читать дальше –>
  • Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что вслед за громкими заявлениями мировых лидеров по поводу зверств российских кафиров в Буче должны быть введены мощные санкции против страны-агрессорки, а Украина должна получить необходимое оружие. Об этом он говорил в своем обращении на ночь 5 апреля. Читать дальше –>
  • Бойцы полка Нацгвардии "Азов", обороняющие Мариуполь, опубликовали жуткое видео заблокированного россиянами города. "40 дней ада в Мариуполе. Приазовская крепость в пламени и пепле. Разрушена, но не покорена", — говорится в сообщении. Читать дальше –>
  • Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что для РФ Мариуполь имеет ключевое значение. Также он добавил, что украинские войска содержат в Мариуполе капитальное сооружение – настоящую крепость, взять которую будет очень непросто. "Мариуполю тяжело. И будет тяжело...", — добавил Арестович и также сообщил об уличных боях в городе. Читать дальше –>

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