НАБУ / © ТСН.ua

Реклама

Украина потеряла полтора миллиарда евро финансовой помощи Европейского Союза. Причина — попытка вмешательства в независимость антикоррупционных органов, в частности, НАБУ и САП.

Об этом в эфире телеканала КИЕВ24 заявил глава правления Украинского кризисного медиа-центра Валерий Чалый.

По его словам, политические решения украинской власти уже повлекли за собой немедленные последствия. Европейские партнеры не только выразили обеспокоенность, но и сделали конкретный шаг — приостановили финансирование, которое должно было поддержать государство в условиях войны и реформ.

Реклама

«Сегодня мы потеряли полтора миллиарда евро. Это уже вышло. И это прямое следствие действий власти», — заявил Чалый. Он подчеркнул, что теряет не президент или правительство, а вся страна.

Политический кризис также отражается на международном имидже Украины. По словам экспертов, под угрозой оказалось доверие, которое Киев выстраивал годами после Революции Достоинства и на фоне полномасштабной войны с Россией.

«Мы годами доказывали, что двигаемся в правильном направлении. И все это обнуло одно непродуманное решение», — добавил Чалый.

По мнению обозревателей, нынешняя ситуация может не только замедлить процесс евроинтеграции, но и негативно отразиться на поставках западного вооружения.

Реклама

Напомним, Германия и Франция прокомментировали скандальные законы по НАБУ и САП. В заявлении немецкого МИД подчеркнули, что разделяют обеспокоенность послов G7 по поводу расследований в отношении работников НАБУ. В свою очередь Париж верит, что «ситуацию еще можно спасти».