Последующие шаги для противодействия российской агрессии: о чем договорились Кулеба и Трасс

Последующие шаги для противодействия российской агрессии: о чем договорились Кулеба и Трасс

Стороны скоординировали шаги по противодействию воплощению сценария, при котором Россия окончательно признает "ЛДНР" независимыми.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба согласовал с госсекретарем по иностранным делам и делам содружества наций и развитию Великобритании Лиз Трасс следующие шаги по противодействию агрессии России.

Об этом сообщили на сайте правительства во вторник, 15 февраля.

Во время телефонного разговора Кулеба и Трасс обменялись оценками динамики созданного Россией кризиса безопасности и согласовали следующие шаги Киева и Лондона для сдерживания РФ от дальнейшей агрессии против Украины.

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Украинский министр поблагодарил Британию за масштабную безопасность и финансовую поддержку государства на фоне агрессивных действий РФ.

Трасс поддержала инициативу Украины по привлечению механизмов уменьшения опасности согласно Венскому документу и заверила в поддержке украинских инициатив в ОБСЕ.

Кулеба также отметил деструктивность действий Госдумы РФ, направленных на признание частью России оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Министр в очередной раз заявил, что в случае принятия соответствующего решения руководством России, РФ фактически выйдет из Минских соглашений. Стороны скоординировали шаги по противодействию воплощению такого сценария.

Кулеба и Трасс также уделили особое внимание подготовке к началу нового трехстороннего формата сотрудничества Украины, Польши и Великобритании.

Напомним, 15 февраля Госдума РФ сделала первый шаг к признанию самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР", приняв соответствующий законопроект. Документ был направлен на рассмотрение Путину и последнее слово за ним.

В то же время в МИД Украины заявили, что позиция государства остается неизменной : признание Россией "ЛДНР" будет означать сознательный выход из Минских соглашений.

Кулеба ответил на вопрос об угрозе вторжения России и методах сдерживания | Новости Украины

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