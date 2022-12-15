Послы ЕС снова не смогли договориться о 9 пакете санкций против России

Послы стран Европейского союза снова не смогли согласовать девятый пакет санкций против России за ее агрессию против Украины.

Об этом у себя в Twitterсообщил журналист Рикард Йозвяк.

Он отметил, что основной проблемой при переговорах стал вопрос ограничений на поставки российских удобрений.

"Продолжаются переговоры о девятом пакете санкций ЕС в отношении России. Послы ЕС по-прежнему зациклены на вопросе удобрений", — написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что США введут санкции против "никельного короля" России и одного из самых богатых людей планеты.

Кроме того, мы ранее информировали, что Великобритания ввела новые санкции, в том числе против чиновников России и Ирана.

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