Послы ЕС согласовали 21-й пакет санкций против России: первые подробности

Евросоюз и Россия / © ТСН.ua

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Послы Евросоюза 23 июля согласовали 21-й пакет санкций против России. Греция согласилась на компромиссную версию пакета ограничений.

Об этом сообщило «Радио Свобода» со ссылкой на европейского чиновника и «Европейская правда».

После согласования евродипломатами нового санкционного пакета продолжается завершение технической работы.

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«Комитет постоянных представителей ЕС (Coreper) собрался на внеочередное заседание в 8:30 утра в четверг и достиг политического согласия относительно 21-го пакета санкций. Было решено утвердить его после обеда по письменной процедуре», — сообщил собеседник «ЕвроПравды».

По словам источника, Греция согласилась на компромиссную версию санкционного пакета, однако ее содержание пока не раскрывается.

Письменную процедуру принятия пакета ограничений против России планируют начать в этот же день и завершить до конца суток. Это нужно для того, чтобы вовремя заморозить «ценовой потолок» на российскую нефть.

Санкции против России

Напомним, после ухода Виктора Орбана от власти в Венгрии в ЕС не стало проще принимать санкции против РФ: ряд стран начал открыто блокировать инициативы ради собственных экономических интересов.

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Послы ЕС ранее пытались согласовать 21-й пакет, однако из-за сопротивления отдельных государств многие ключевые ограничения смягчили или изъяли. В частности, Греция выступала против запрета на перевозку российского СПГ из-за опасений за свой флот; Австрия тормозила процесс из-за интересов Raiffeisen Bank; Болгария и Италия при поддержке Ватикана добились исключения патриарха РПЦ Кирилла из списка санкций; а Франция и Италия заблокировали жесткие визовые ограничения против бывших военных РФ.

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