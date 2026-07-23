- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 223
- Время на прочтение
- 2 мин
Послы ЕС согласовали 21-й пакет санкций против России: первые подробности
Письменную процедуру принятия пакета ограничений против России планируют начать в этот же день и завершить до конца суток.
Послы Евросоюза 23 июля согласовали 21-й пакет санкций против России. Греция согласилась на компромиссную версию пакета ограничений.
Об этом сообщило «Радио Свобода» со ссылкой на европейского чиновника и «Европейская правда».
После согласования евродипломатами нового санкционного пакета продолжается завершение технической работы.
«Комитет постоянных представителей ЕС (Coreper) собрался на внеочередное заседание в 8:30 утра в четверг и достиг политического согласия относительно 21-го пакета санкций. Было решено утвердить его после обеда по письменной процедуре», — сообщил собеседник «ЕвроПравды».
По словам источника, Греция согласилась на компромиссную версию санкционного пакета, однако ее содержание пока не раскрывается.
Письменную процедуру принятия пакета ограничений против России планируют начать в этот же день и завершить до конца суток. Это нужно для того, чтобы вовремя заморозить «ценовой потолок» на российскую нефть.
Санкции против России
Напомним, после ухода Виктора Орбана от власти в Венгрии в ЕС не стало проще принимать санкции против РФ: ряд стран начал открыто блокировать инициативы ради собственных экономических интересов.
Послы ЕС ранее пытались согласовать 21-й пакет, однако из-за сопротивления отдельных государств многие ключевые ограничения смягчили или изъяли. В частности, Греция выступала против запрета на перевозку российского СПГ из-за опасений за свой флот; Австрия тормозила процесс из-за интересов Raiffeisen Bank; Болгария и Италия при поддержке Ватикана добились исключения патриарха РПЦ Кирилла из списка санкций; а Франция и Италия заблокировали жесткие визовые ограничения против бывших военных РФ.