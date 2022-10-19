Послы ЕС утвердили санкции против Ирана за участие в российской войне в Украине — СМИ

ЕС вводит санкции против Ирана. Официально об этом должны объявить завтра, 20 октября.

Послы стран-членов Европейского Союза утвердили санкции против Ирана за его участие в российской войне в Украине. Официально ограничения должны быть утверждены в четверг, 20 октября.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

"Санкции были одобрены в отношении трех человек и компании-производителя дронов", — сообщил неназванный европейский дипломат.

Известно, что под санкции попала, в частности, компания Shahed Aviation Industries, ответственная за проектирование и разработку иранского БПЛА.

"Секретная серия дронов была поставлена в Российскую Федерацию, ее используют в агрессивной войне против Украины. Следовательно, Shahed Aviation Industries отвечает за поддержку правительства Российской Федерации, виновной в аннексии Крыма и дестабилизацию Украины", — говорится в документе.

Кроме того, под европейские санкции попали начальник штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Хосейн Багери, командующий Аэрокосмическим корпусом гвардии исламской революции Саед Агаджани и Ходжатола Гореиши, отвечающий за логистику в иранском Министерстве обороны.

Иранские дроны на вооружении России

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что Россия получила от Ирана 1700 беспилотников. Впрочем, сам Иран упорно это отрицает. Однако в США обвиняют страну во лжи.

Кроме того, появилась информация о том, что инструкторы из Ирана помогают россиянам запускать дроны из временно оккупированных Крыма и Херсона.

Между тем в Иране заявляют, что поставка в Россию военного вооружения, в том числе и дронов-камикадзе "Shahed-136", якобы не соответствует действительности. Мол, такие заявления "основаны на ложной информации и пристрастных предположениях".

В свою очередь, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова передать каждой стране Евросоюза обломки использованных Россией иранских дронов-камикадзе в качестве доказательства причастности Ирана к жестокой войне РФ против Украины.

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