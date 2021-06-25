Послы Германии и Франции посетили МИД Украины: зачем их вызвали

Послы Германии и Франции посетили МИД Украины: зачем их вызвали

Иностранные дипломаты подтвердили, что Германия и Франция являются "неизменным друзьями Украины".

Послы Германии и Франции посетили Министерство иностранных дел Украины. Их вызвали в министерство для объяснения инициативы лидеров Франции и Германии относительно проведения саммита ЕС и России.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.

"Украинская сторона подчеркнула, что такая инициатива идет вразрез санкционной политике ЕС, принятой в ответ на агрессию РФ против Украины, подрывает европейскую солидарность на фоне эскалации Россией ситуации на временно оккупированных территориях и границах Украины, не поощряет Москву к выполнению минских договоренностей", — рассказали в МИД.

Иностранные дипломаты в ответ подтвердили, что Германия и Франция являются "неизменным друзьями Украины", а также продолжают прилагать усилия для урегулирования конфликта на Донбассе.

"Стороны договорились, что подобные вопросы будут обсуждаться с Украиной перед их обнародованием", — добавили в МИД.

Ранее Меркель выступила с предложением пригласить президента РФ Владимира Путина на встречу с лидерами стран ЕС. Также она призвала ЕС создать формат для переговоров с Путиным. Другого способа решить конфликты канцлер не видит.

Президент Франции Эммануэль Макрона поддержал предложение Меркель и заявил, что странам-членам ЕС необходим диалог с Россией. По его словам, такой диалог должен быть "требовательным" и нужен он для "стабильности европейского континента".

Однако лидеры Евросоюза отвергли предложение Меркель встретиться с Путиным: саммита ЕС с Россией не будет.

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