"Послы не делают политику": Климкин прокомментировал назначение Залужного на новую должность

Павел Климкин объяснил, чем занимается посол и зачем они нужны.

Президент Владимир Зеленский 7 марта согласовал кандидатуру экс-головнокомандующего Вооруженными силами Валерия Залужного на должность посла Украины в Великобритании. Бывший глава МИД (2014-2019 гг.) Павел Климкин объяснил, чем занимаются украинские послы в других странах.

Об этом он рассказал в интервью LIGA.net.

"В современном мире образование – это непрерывный процесс. Кто не учится, тому говорят "до свидания". Когда-то послам давали инструкции, грузили подарки, после чего они писали депеши, что называлось дипломатической почтой. Сейчас послы потеряли свою предыдущую роль и я считаю, что это хорошо", – сказал Климкин.

Павел Климкин отметил, что в настоящее время послы "не делают политику" и сейчас нельзя работать так, как это было 50 лет назад.

"Политика делается в столицах, гражданским обществом, бизнесом", – заявил экс-министр.

Дипломат подчеркнул, что послы должны собирать всю информацию о происходящем в стране пребывания.

"Пропускать через себя рационально, отчасти эмоционально, должны строить связи на перспективу, быть способными поддерживать контакт, а главное — говорить со страной языком, который ей понятен. Это очень сложно. Большинство наших послов сегодня этого не могут, хотя у нас есть классные послы", – резюмировал Павел Климкин.

Напомним, Дмитрий Кулеба прокомментировал назначение Валерия Залужного послом в Великобритании.

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