«Посмешище»: политолог объяснил, почему Трампа не воспринимают серьезно в мире

Дональд Трамп / © Associated Press

Лидер Штатов Дональд Трамп сам себя превращает в посмешище, при этом ждет, что кто-то его будет серьезно воспринимать. Но для этого нужно показать силу.

Такое мнение в эфире «КИЕВ24» высказал Петр Олещук, политолог.

Трамп до сих пор считает, что он президент крупнейшего в мире государства, указами, тарифами может определять всю мировую политику, и все будут его слушаться. В действительности это уже издавна не так. США давно уже не показывали свои силы и, очевидно, уже и не покажут.

Сугубо экономические ограничения со стороны США не всегда эффективны и формируется альтернативный центр силы, который олицетворяет тот же Китай, и в большинстве своем игнорирует американскую позицию.

«Трамп себя продолжает загонять в своеобразное гетто, в котором он уже не может влиять на определяющие мировые процессы. Он, похоже, этого просто не понимает. Сила САША уже не воспринимается как существующее априори. Для многих государств в мире это потеряно. Эту силу нужно напомнить, иначе тебя никто не будет серьезно воспринимать.

Трамп же отказывается от столкновения с «осью зла», постоянно уклоняется, говорит о дружбе и ведет себя как младший партнер в отношении этих государств.

«Кто будет серьезно воспринимать угрозы Трампа после того, как он пожимал руку международному убийце Путину?», отмечает Олещук.

Все больше, без результатов. Если бы это завершилось конкретными решениями или договоренностями, это можно понять.

«А сейчас он выходит и говорит: „Ну, они не готовы“. Зачем ты звал его на Аляску и расстилал перед ним красную ковровую дорожку? Словом, он превращает сам себя в посмешище и ждет, что кто-то его будет серьезно воспринимать в мире», — резюмировал политолог.

Ранее глава США Дональд Трамп заявил, что стремится к мирному соглашению между Украиной и РФ. Однако, по его словам, глава Кремля Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский еще не готовы к переговорам.

Американский лидер заверил, что «остается преданным стремлению к мирному соглашению между Россией и Украиной». Трамп признает, что неопределенность по поводу перспективы личных переговоров между Путиным и Зеленским растет. Но, считает, он «что-то должно произойти».

«Я наблюдал за этим, я видел это, и я говорил об этом с президентом Путиным и президентом Зеленским. Что-то должно произойти, но они еще не готовы. Но что-то должно произойти. Мы собираемся это сделать», — резюмировал Дональд Трамп.