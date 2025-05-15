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ТСН в социальных сетях

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Политика
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"Посмешище": в МИДе резко ответили на истерику "пресс-алкаше" Захаровой

В МИД Украины возмутились, что РФ вместо конструктивных переговоров опускается до уровня личных оскорблений.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Спикер МИД Георгий Тихий

Спикер МИД Георгий Тихий / © МИД Украины

Личные выпады россиян в адрес президента Владимира Зеленского свидетельствуют только об одном: Москва не имеет серьезного намерения заканчивать войну и хочет сорвать переговоры.

Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий, намекая на скандальное заявление «пресс-алкаше» МИД России Марии Захаровой.

«Вместо того, чтобы Путин приехал на встречу с президентом Владимиром Зеленским в Турцию и провел серьезный разговор о прекращении войны и восстановлении мира, мы слышим из России только личные оскорбления украинского президента. Уже не в первый раз российское внешнеполитическое ведомство становится посмешищем», — говорит Тихий.

Также он отметил, что делегацию в Турции возглавляет не российский МИД. По мнению дипломата, роль представителей МИД страны-агрессора сейчас состоит в том, «чтобы гавкать из Москвы».

Напомним, что слова президента Украины Владимира Зеленского о «бутафорском» составе российской делегации в Стамбуле довели до истерики спикера МИД РФ (или как ее называют в Сети «пресс-алкаше») Марию Захарову. Она низко опустилась до личных оскорблений в адрес президента Украины и назвала Зеленского «клоуном» и «неудачником».

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