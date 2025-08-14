Посмотреть в глаза Путину: кто из президентов США встречался с главой Кремля и чем это закончилось

Дональд Трамп и Владимир Путин / © ТСН.ua

Реклама

Президент США Дональд Трамп встретится с главой РФ Владимиром Путиным 15 августа на Аляске.

В течение 25 лет, как Путин руководит Россией, он встретился с пятью американскими лидерами: Биллом Клинтоном, Джорджем Бушем-младшим, Бараком Обамой, Дональдом Трампом и Джо Байденом. Всего таких встреч насчитывается 48 человек.

Следовательно, саммит на Аляске станет 49-м в истории переговоров между Путина с американскими президентами.

Реклама

ТСН.ua собрал все, что известно о встречах кремлевского диктатора с лидерами США.

Встреча Клинтона и Путина

Билл Клинтон, впервые встречался с Владимиром Путиным (тогда он был еще премьер-министром) в сентябре 1999 года. Следующая встреча Клинтона с Путиным (который уже стал президентом РФ) состоялась в 2000 году в Москве.

Владимир Путин (справа) и Билл Клинтон (слева) во время церемонии посадки деревьев перед встречей G8 в Японии, июль 2000 год / © Associated Press

Во время визита в Москву, Клинтон поздравил главу Кремля с решением ратифицировать два договора по контролю над вооружениями, отметив, что у «России есть шанс построить процветание и силу».

Со своей стороны Путин назвал США одним из наших главных партнеров и заявил, что Москва всегда будет выступать за сотрудничество с Вашингтоном.

Реклама

Таким образом, встреча двух лидеров стала попыткой создания положительного диалога между странами и стремлением к сотрудничеству в сфере разоружения, созданию совместного центра оповещения о ракетном запуске, сохранении Договора о противоракетной обороне 1972 года и контроле над распространением ядерных технологий.

Во время визита Клинтона в Москву стороны приняли совместную декларацию о стратегической стабильности.

Однако встреча не обошлась без конфликтов: у лидеров возникли разногласия в позиции по Чечне, в частности, по мерам, которые предприняла Россия.

Последующие встречи «Клинтон-Путин» проходили на полях различных мероприятий до тех пор, как Билл Клинтон не покинул пост президента в январе 2001 года.

Реклама

Встреча Путина с Бушем-младшим

Следующим президентом США, с которым встретился Путин, стал Джордж Буш-младший. Их переговоры прошли в Словении в июле 2001 года.

Отношения Путина с Бушем-младшим по сравнению с другими президентами могут показаться наиболее дружелюбными: после терактов 11 сентября в Нью-Йорке, Путин был одним из первых мировых лидеров, который предложил Бушу свою поддержку.

Впоследствии 43-й президент принимал главу Кремля с семьей на своей ферме в Техасе, где намекнул на оптимизм в дальнейшем диалоге с Россией.

Однако, дружба между странами длилась недолго: в 2002 году США планировали расширить НАТО, что обеспокоило Путина.

Реклама

Обострение в отношениях вызвало вторжение США в Ирак в 2003 году. Несмотря на эти разногласия, Буш пытался поддерживать дружеские отношения с главой РФ.

Джордж Буш (слева) и Путин во время пресс-конференции в резиденции российского лидера в Сочи, апрель 2008 года / © Associated Press

После этого глава Кремля неоднократно встречался с 43-м президентом США. За время переговоров сторонам не удалось договориться о размещении системы противоракетной обороны в Европе, ведь Россия выступала категорически против.

С тех пор отношения США и России остались напряженными, прорыва не произошло.

Обострение отношений США и России: встречи Обамы с Путиным

Президент США Барак Обама неоднократно встречался с президентом России Владимиром Путиным (с 2009 по 2016 год). В этот период Путин (речь идет о 2009-2012 годах) состоял в должности премьер-министра РФ, однако у него оставалось немало рычагов влияния и достаточно власти, чтобы организовать ряд официальных встреч с Обамой.

Реклама

Встреча Владимира Путина и Барака Обамы (справа) / © Reuters

В то время отношения между Америкой и Россией лишь ухудшались из-за разногласий во взглядах:

вторжение России в Грузию в 2008 году, против которого выступали США;

поддержку Сирии Россией,

аннексию Крыма 2014 года, из-за чего США ввели санкции против РФ.

Кроме того, РФ обвинила американцев в подготовке государственного переворота против четвертого президента Украины Виктора Януковича в 2014 году.

Следующие встречи Обамы и Путина отмечались тщетными ожиданиями и короткими разговорами.

Встреча Трампа и Путина

Встреча президента Дональда Трампа с Путиным в Хельсинки (2018 год) состоялась через полтора года после его избрания, однако даже тогда его победа сопровождалась скандалами по поводу возможного влияния Кремля на выборы.

Реклама

Президенты провели личную встречу в присутствии только переводчиков. Позже, комментируя прессу, Путин пытался подать отношения в положительном ключе и выразил надежду, что России удастся найти общий язык с американскими партнерами.

Встреча Трампа с Путиным в Хельсинки, 2018 год / © Reuters

Тогда Путин отрицал вмешательство России в американские выборы. Такую позицию поддержал Трамп, что впоследствии вызвало резкую критику общества.

Всего Трамп провел шесть встреч с Путиным в течение своего первого срока в должности президента США.

Женевский саммит: Байден и Путин

За время своей карьеры Джо Байден неоднократно встречался с Путиным.

Реклама

Официально один раз в статусе президентов они встречались на саммите в Женеве 16 июня 2021 года, которая длилась три с половиной часа.

До этого у Байдена и Путина была только встреча в Москве (2011 год), когда Байден был вице-президентом, а Путин — премьер-министром России.

Женевский саммит проходил на фоне значительного напряжения между странами, что связано через российские кибератаки и военную эскалацию России на территории Украины.

Владимир Путин (слева) и Джо Байден (справа) / © Associated Press

На этой встрече Байден и Путин договорились о стратегической стабильности, запустили двусторонний диалог по контролю над вооружениями и мерам по снижению ядерных рисков.

Реклама

Также на саммите обсуждалась ситуация в Украине с акцентом на Минские договоренности как основу урегулирования на востоке Украины. Байден поддержал территориальную целостность Украины, Путин подтвердил обязательство по содействию реализации договоренностей.

Впоследствии лидеры дали пресс-конференции отдельно, где Байден заявил, что предупредил Путина о последствиях кибератак и репрессий в России.

Встреча должна была снизить напряжение, но прорыва не произошло — в феврале 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

«Посмотреть Путину в глаза»

В пятницу на Аляске состоится встреча президента Дональда Трампа с Владимиром Путиным, где ключевой темой разговора станет окончание войны в Украине.

Реклама

Представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп хочет «посмотреть Путину в глаза» и исчерпать все варианты мирного урегулирования конфликта между Украиной и Россией.

Предложение Белого дома Кэролайн Левитт / © Associated Press

«То, что будет после этой встречи, зависит от президента Трампа, и это отчасти причина, по которой он туда едет. У него невероятная интуиция, и он хочет сесть, посмотреть российскому президенту в глаза и увидеть, какого прогресса можно достичь, чтобы продвинуть дело вперед, прекратить жестокую войну и восстановить мир», — подчеркнула Левитт.

Примечательно, что президент Украины Владимир Зеленский также использовал эту фразу накануне нормандской встречи в 2019 году.

Тогда он заявлял, что едет в Париж, чтобы посмотреть Путину в глаза. Зеленский рассчитывал понять за столом переговоров, действительно ли все стороны хотят закончить войну на Донбассе.

Реклама

Ранее американский президент Дональд Трам оценил вероятность того, что встреча с Путиным на Аляске может закончиться провалом.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.