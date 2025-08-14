- Дата публикации
Посмотреть в глаза Путину: кто из президентов США встречался с главой Кремля и чем это закончилось
За 25 лет у власти Владимир Путин провел около 50 встреч с пятью президентами США.
Президент США Дональд Трамп встретится с главой РФ Владимиром Путиным 15 августа на Аляске.
В течение 25 лет, как Путин руководит Россией, он встретился с пятью американскими лидерами: Биллом Клинтоном, Джорджем Бушем-младшим, Бараком Обамой, Дональдом Трампом и Джо Байденом. Всего таких встреч насчитывается 48 человек.
Следовательно, саммит на Аляске станет 49-м в истории переговоров между Путина с американскими президентами.
ТСН.ua собрал все, что известно о встречах кремлевского диктатора с лидерами США.
Встреча Клинтона и Путина
Билл Клинтон, впервые встречался с Владимиром Путиным (тогда он был еще премьер-министром) в сентябре 1999 года. Следующая встреча Клинтона с Путиным (который уже стал президентом РФ) состоялась в 2000 году в Москве.
Во время визита в Москву, Клинтон поздравил главу Кремля с решением ратифицировать два договора по контролю над вооружениями, отметив, что у «России есть шанс построить процветание и силу».
Со своей стороны Путин назвал США одним из наших главных партнеров и заявил, что Москва всегда будет выступать за сотрудничество с Вашингтоном.
Таким образом, встреча двух лидеров стала попыткой создания положительного диалога между странами и стремлением к сотрудничеству в сфере разоружения, созданию совместного центра оповещения о ракетном запуске, сохранении Договора о противоракетной обороне 1972 года и контроле над распространением ядерных технологий.
Во время визита Клинтона в Москву стороны приняли совместную декларацию о стратегической стабильности.
Однако встреча не обошлась без конфликтов: у лидеров возникли разногласия в позиции по Чечне, в частности, по мерам, которые предприняла Россия.
Последующие встречи «Клинтон-Путин» проходили на полях различных мероприятий до тех пор, как Билл Клинтон не покинул пост президента в январе 2001 года.
Встреча Путина с Бушем-младшим
Следующим президентом США, с которым встретился Путин, стал Джордж Буш-младший. Их переговоры прошли в Словении в июле 2001 года.
Отношения Путина с Бушем-младшим по сравнению с другими президентами могут показаться наиболее дружелюбными: после терактов 11 сентября в Нью-Йорке, Путин был одним из первых мировых лидеров, который предложил Бушу свою поддержку.
Впоследствии 43-й президент принимал главу Кремля с семьей на своей ферме в Техасе, где намекнул на оптимизм в дальнейшем диалоге с Россией.
Однако, дружба между странами длилась недолго: в 2002 году США планировали расширить НАТО, что обеспокоило Путина.
Обострение в отношениях вызвало вторжение США в Ирак в 2003 году. Несмотря на эти разногласия, Буш пытался поддерживать дружеские отношения с главой РФ.
После этого глава Кремля неоднократно встречался с 43-м президентом США. За время переговоров сторонам не удалось договориться о размещении системы противоракетной обороны в Европе, ведь Россия выступала категорически против.
С тех пор отношения США и России остались напряженными, прорыва не произошло.
Обострение отношений США и России: встречи Обамы с Путиным
Президент США Барак Обама неоднократно встречался с президентом России Владимиром Путиным (с 2009 по 2016 год). В этот период Путин (речь идет о 2009-2012 годах) состоял в должности премьер-министра РФ, однако у него оставалось немало рычагов влияния и достаточно власти, чтобы организовать ряд официальных встреч с Обамой.
В то время отношения между Америкой и Россией лишь ухудшались из-за разногласий во взглядах:
вторжение России в Грузию в 2008 году, против которого выступали США;
поддержку Сирии Россией,
аннексию Крыма 2014 года, из-за чего США ввели санкции против РФ.
Кроме того, РФ обвинила американцев в подготовке государственного переворота против четвертого президента Украины Виктора Януковича в 2014 году.
Следующие встречи Обамы и Путина отмечались тщетными ожиданиями и короткими разговорами.
Встреча Трампа и Путина
Встреча президента Дональда Трампа с Путиным в Хельсинки (2018 год) состоялась через полтора года после его избрания, однако даже тогда его победа сопровождалась скандалами по поводу возможного влияния Кремля на выборы.
Президенты провели личную встречу в присутствии только переводчиков. Позже, комментируя прессу, Путин пытался подать отношения в положительном ключе и выразил надежду, что России удастся найти общий язык с американскими партнерами.
Тогда Путин отрицал вмешательство России в американские выборы. Такую позицию поддержал Трамп, что впоследствии вызвало резкую критику общества.
Всего Трамп провел шесть встреч с Путиным в течение своего первого срока в должности президента США.
Женевский саммит: Байден и Путин
За время своей карьеры Джо Байден неоднократно встречался с Путиным.
Официально один раз в статусе президентов они встречались на саммите в Женеве 16 июня 2021 года, которая длилась три с половиной часа.
До этого у Байдена и Путина была только встреча в Москве (2011 год), когда Байден был вице-президентом, а Путин — премьер-министром России.
Женевский саммит проходил на фоне значительного напряжения между странами, что связано через российские кибератаки и военную эскалацию России на территории Украины.
На этой встрече Байден и Путин договорились о стратегической стабильности, запустили двусторонний диалог по контролю над вооружениями и мерам по снижению ядерных рисков.
Также на саммите обсуждалась ситуация в Украине с акцентом на Минские договоренности как основу урегулирования на востоке Украины. Байден поддержал территориальную целостность Украины, Путин подтвердил обязательство по содействию реализации договоренностей.
Впоследствии лидеры дали пресс-конференции отдельно, где Байден заявил, что предупредил Путина о последствиях кибератак и репрессий в России.
Встреча должна была снизить напряжение, но прорыва не произошло — в феврале 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.
«Посмотреть Путину в глаза»
В пятницу на Аляске состоится встреча президента Дональда Трампа с Владимиром Путиным, где ключевой темой разговора станет окончание войны в Украине.
Представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп хочет «посмотреть Путину в глаза» и исчерпать все варианты мирного урегулирования конфликта между Украиной и Россией.
«То, что будет после этой встречи, зависит от президента Трампа, и это отчасти причина, по которой он туда едет. У него невероятная интуиция, и он хочет сесть, посмотреть российскому президенту в глаза и увидеть, какого прогресса можно достичь, чтобы продвинуть дело вперед, прекратить жестокую войну и восстановить мир», — подчеркнула Левитт.
Примечательно, что президент Украины Владимир Зеленский также использовал эту фразу накануне нормандской встречи в 2019 году.
Тогда он заявлял, что едет в Париж, чтобы посмотреть Путину в глаза. Зеленский рассчитывал понять за столом переговоров, действительно ли все стороны хотят закончить войну на Донбассе.
Ранее американский президент Дональд Трам оценил вероятность того, что встреча с Путиным на Аляске может закончиться провалом.
