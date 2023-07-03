"Посмотри, что происходит в Украине": Подоляк ответил Обаме на заявления по Крыму

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк раскритиковал слова Барака Обамы о российском вторжении в Украину.

Об этом пишет УНИАН.

В комментарии оппозиционному журналисту Майклу Наки он назвал ужасным недавнее выступление 44 президента Соединенных Штатов Америки, в котором тот заявил, что "вооруженного вторжения в Крым" в 2014 году якобы не было, а они не дали Путину продолжить нападение.

"Он же не задает даже вопроса сам себе: "А ты точно снизил риски? Ты войну точно предупредил? Войны точно нет? Посмотри сейчас на карту и посмотри, что происходит в Украине. В прямом эфире, включи и посмотри – ты точно предупредил войну, оказывается? А это что?" — сказал Подоляк.

Напомним, 44-й президент США Барак Обама заявил, что сумел сдержать "удар России" во время ее нападения на Украину девять лет назад. Мол, аннексия Крыма была закономерной, "поскольку в 2014 году в Крыму было много русскоязычных людей, симпатиков взглядов, которые представляла РФ".

"Учитывая то, в каком состоянии находилась тогда Украина и какие настроения преобладали на тот момент в Европе, я считаю, что мы полностью сдержали удар. Мы бросили вызов Путину теми инструментами, которые у нас были в то время", – заявил Обама.

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