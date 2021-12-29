"Посмотрим": Байден лаконично ответил на вопрос о вероятности встречи с Путиным из-за Украины

Администрация Байдена настаивает на том, что переговоры с Москвой по поводу Украины должны проходить в тесной координации с европейскими союзниками.

Президент США Джо Байден сказал: "Посмотрим", отвечая на вопрос СМИ о том, встретится ли он 10 января с президентом России Владимиром Путиным, в тот же день, когда американская и российская правительственные делегации должны будут провести переговоры по вопросам безопасности в Европе.

Об этом сообщил "Голос Америки".

Переговоры в рамках Диалога по стратегической стабильности состоятся в начале января, но информации об участии в них президентов США и России нет.

На переговорах будут обсуждаться опасения США и стран-союзников по поводу роста напряженности вокруг Украины.

Пока Белый дом не ответил на вопросы журналистов, имел ли Байден в виду именно эти переговоры, отвечая на вопрос о своей возможной встрече с Путиным.

Заметим, что администрация Байдена настаивает на том, что переговоры с Москвой по поводу Украины должны проходить в тесной координации с европейскими союзниками.

Также читайте Три разных формата: в Госдепе США подтвердили даты переговоров с РФ по деескалации конфликта с Украиной

Сейчас неизвестно, кто возглавит делегации США и России на переговорах, которые пройдут 10 января. Во время пресс-брифинга один из журналистов попросил Неда Прайса, официального представителя Госдепартамента, подтвердить информацию о том, что американскую делегацию возглавит Венди Шерман, заместитель госсекретаря. Прайс отказался подтверждать эту информацию, заявив, что все подробности станут известны в ближайшие дни.

Встреча проводится в рамках инициативы по запуску Диалога по стратегической безопасности, выдвинутой Байденом и Путиным во время саммита в Женеве 16 июня. Первоначальной целью учреждения такого формата переговоров являлись разработка и подписание новых договоров о контроле над ядерными вооружениями.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что переговоры России и США по гарантиям безопасности пройдут сразу после новогодних каникул.

Напомним, что российский МИД обнародовал, как они это называют, проект договора между Москвой и Вашингтоном о "гарантиях безопасности", где есть несколько пунктов, касающихся непосредственно Украины и ее интеграции в европейские и евроатлантические структуры. Москва требует от США юридических гарантий того, что НАТО откажется от намерения принять в члены Украину. Так, в пункте 4 сообщается, что США будут обязаны "исключить дальнейшее расширение Организации Североатлантического договора в восточном направлении, отказаться от принятия в Альянс государств, ранее входивших в Союз Советских Социалистических Республик".

Читайте также:

Переговоры между США и Россией запланировали на 10 января – обсудят Украину | Новости мира