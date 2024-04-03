"Посмотрим, кто выиграет": Сикорский прокомментировал слова Лукашенко о подготовке к войне

Польский министр ответил, что он думает о заявлении самопровозглашенного президента Беларуси у границ его государства.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский прокомментировал заявление самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о подготовке его государства к войне.

Об этом сообщает издание "Зеркало".

В сообщении говорится, что Сикорский прибыл в столицу Бельгии, где в штаб-квартире НАТО с 3 по 4 апреля продолжается встреча глав МИД стран Альянса.

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Перед началом мероприятия журналисту издания удалось узнать у польского министра, что он думает о заявлении Лукашенко у границ его государства.

Так, оментируя заявление Лукашенко, Сикорский ответил: "Пусть попробует. Посмотрим, кто выиграет".

Напомним, 2 апреля, находясь у польской границы, Лукашенко заявил, что Беларусь готовится к войне против "недружественных государств". Так, ведется подготовка подразделений, в войска поставляются разные виды вооружений и техники.

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