"Посмотрите, что вы творите": в Сети показали фото детей, которые в укрытии спасаются от российских ракет

"Посмотрите, что вы творите": в Сети показали фото детей, которые в укрытии спасаются от российских ракет

Фото опубликовала спикер "Слуги народа".

В Украине после нападения России многие семьи с детьми вынуждены прятаться в подвалах или специальных укрытиях из-за опасности со стороны врага.

Фотографию того, как скрываются от российско-фашистских ракет и снарядов, опубликовала в своем Telegram спикер "СН" Юлия Палийчук.

"Вот так детки в Киеве спасаются от российско-фашистских ракет и снарядов. Посмотрите, россияне, что вы творите!", — говорится в сообщении к фото.