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"Посмотрите, что вы творите": в Сети показали фото детей, которые в укрытии спасаются от российских ракет

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"Посмотрите, что вы творите": в Сети показали фото детей, которые в укрытии спасаются от российских ракет

Юлия Палийчук

Фото опубликовала спикер "Слуги народа".

В Украине после нападения России многие семьи с детьми вынуждены прятаться в подвалах или специальных укрытиях из-за опасности со стороны врага.

Фотографию того, как скрываются от российско-фашистских ракет и снарядов, опубликовала в своем Telegram спикер "СН" Юлия Палийчук.

"Вот так детки в Киеве спасаются от российско-фашистских ракет и снарядов. Посмотрите, россияне, что вы творите!", — говорится в сообщении к фото.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до вечера 26 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • потери личного состава – более 3000 человек,
  • танки – около 100,
  • боевые бронированные машины – около 540,
  • пушки – 15,
  • ЗРК "Бук" – 1,
  • самолеты – 16,
  • вертолеты – 18.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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