Посол Германии в Украине объяснила, почему Меркель не осталась на саммит "Крымской платформы"

Посол Германии в Украине объяснила, почему Меркель не осталась на саммит "Крымской платформы"

В саммите приняли участие представители 46 стран и международных организаций.

Посол Республики Германия в Украине Анка Фельдгузен рассказала, почему канцлер Ангела Меркель, которая приезжала в Киев 22 августа, не осталась 23 августа на саммит "Крымской платформы".

Об этом дипломатка рассказала в интервью ТСН.ua.

"Она (Меркель — Авт.) действительно решила, что лучше быть за день до того, показать, что она все же об этом знает, она послала своего министра иностранных дел (Гайко Мааса — Авт.), который, к сожалению, из-за Афганистан не смог приехать. Но министр энергетики (Петер Альтмаер — Авт.), который является политическим другом Ангелы Меркель, присутствовал на "Крымской платформе", в частности, из-за темы энергетики (на полях саммита была встреча министров энергетики Украины, Германии и США — авт.)", — объяснила Анка Фельдгузен.

Также дипломатка рассказала, о чем договорились Зеленский и Меркель, поскольку некоторые назвали переговоры не очень результативными.

"Наоборот, эти разговоры были гораздо длиннее, чем они могли бы быть 23 августа, в день саммита "Крымской платформы". Потому что в этот день у президента (Зеленского — авт.) было очень много гостей, поэтому было очень важно, чтобы он уделил немного времени каждому. С Ангелой Меркель в воскресенье (22 августа. — Авт.) он имел очень долгий разговор тет-а-тет, почти час, и еще полтора часа вместе с делегациями за обедом ", — добавила Фельдгузен.

Напомним, 22 августа канцлер Германии встретилась в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тогда Меркель назвала РФ стороной конфликта на востоке Украины и заявила, что хочет провести встречу в "Нормандской формате" на уровне президентов.

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