Посол Грузии в Украине даст разъяснения по задержанию Саакашвили — Залкалиани

Глава МИД Грузии также предположил, что при пересечении границы Саакашвили "нарушил украинское законодательство".
Новый посол Грузии в Киеве Георгий Закарашвили 4 октября передаст верительные грамоты украинскому МИД и предоставит все разъяснения по задержанию экс-президента Грузии и председателя Исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили.
Об этом грузинский министр иностранных дел Давид Залкалиани заявил в эфире Imedinews, пишет "Интерфакс-Украина".
Глава внешнеполитического ведомства отметил, что все связанные с Саакашвили вопросы "будут рассмотрены в правовом порядке".
"До получения украинского гражданства Саакашвили был гражданином Грузии, где обвиняется по четырем уголовным делам. Напомню, что с прежним руководством Украины у нас была коммуникация по вопросу экстрадиции Саакашвили", — отметил Залкалиани.
Он выразил уверенность в том, что никаких осложнений в рамках стратегического партнерства между Тбилиси и Киевом из-за инцидента "не будет".
Глава МИД Грузии также предположил, что при пересечении границы Саакашвили "нарушил украинское законодательство". Свое утверждение он объяснил информацией о том, что президент Владимир Зеленский узнал о выезде Саакашвили из СМИ.
"Все наши коммуникации с украинскими партнерами дают основание говорить, что это было сюрпризом и для них, — высказался Залкалиани. — Не исключено, я предполагаю, что следствие, вероятно, ответит, что было нарушено украинское законодательство относительно пересечения границы".
В 2018 году Тбилисский городской суд заочно приговорил Саакашвили к трем годам тюрьмы за превышение служебных полномочий на посту президента Грузии. Его также признали виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили, за что заочно приговорили к шести годам лишения свободы.
Как сообщалось:
- В Грузии заявили, что Саакашвили вернулся, чтобы осуществить государственный переворот
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала, что не помилует Саакашвили
- Саакашвили перед задержанием опубликовал видеообращение, в котором призвал сторонников к активности на выборах
- В Грузии Саакашвили объявил голодовку после задержания