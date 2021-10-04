Посол Грузии в Украине даст разъяснения по задержанию Саакашвили — Залкалиани

Глава МИД Грузии также предположил, что при пересечении границы Саакашвили "нарушил украинское законодательство".

Новый посол Грузии в Киеве Георгий Закарашвили 4 октября передаст верительные грамоты украинскому МИД и предоставит все разъяснения по задержанию экс-президента Грузии и председателя Исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили.

Об этом грузинский министр иностранных дел Давид Залкалиани заявил в эфире Imedinews, пишет "Интерфакс-Украина".

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что все связанные с Саакашвили вопросы "будут рассмотрены в правовом порядке".

Также читайте Ехал в вентиляционной кабине трейлера с овощами: СМИ рассказали подробности прибытия Саакашвили в Грузию

"До получения украинского гражданства Саакашвили был гражданином Грузии, где обвиняется по четырем уголовным делам. Напомню, что с прежним руководством Украины у нас была коммуникация по вопросу экстрадиции Саакашвили", — отметил Залкалиани.

Он выразил уверенность в том, что никаких осложнений в рамках стратегического партнерства между Тбилиси и Киевом из-за инцидента "не будет".

Глава МИД Грузии также предположил, что при пересечении границы Саакашвили "нарушил украинское законодательство". Свое утверждение он объяснил информацией о том, что президент Владимир Зеленский узнал о выезде Саакашвили из СМИ.

Также читайте Саакашвили раздора: какой градус напряжения в послевыборной Грузии и какими будут отношения с Украиной

"Все наши коммуникации с украинскими партнерами дают основание говорить, что это было сюрпризом и для них, — высказался Залкалиани. — Не исключено, я предполагаю, что следствие, вероятно, ответит, что было нарушено украинское законодательство относительно пересечения границы".

В 2018 году Тбилисский городской суд заочно приговорил Саакашвили к трем годам тюрьмы за превышение служебных полномочий на посту президента Грузии. Его также признали виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили, за что заочно приговорили к шести годам лишения свободы.

Как сообщалось:

В Грузии заявили, что Саакашвили вернулся, чтобы осуществить государственный переворот

Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала, что не помилует Саакашвили

Саакашвили перед задержанием опубликовал видеообращение, в котором призвал сторонников к активности на выборах

в котором призвал сторонников к активности на выборах В Грузии Саакашвили объявил голодовку после задержания

Новости недели: зачем Саакашвили полетел в Грузию и не испортит ли эта его игра отношения между странами

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку