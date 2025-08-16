Посол объяснил, какое окончание войны отвечает национальным интересам Польши

Флаг Польши / © pixabay.com

Для Польши стратегически важно, чтобы Украина одержала победу в войне против России. Это напрямую отвечает национальным интересам страны.

Об этом в эфире Эспрессо заявил посол Украины в Польше Василий Боднарь.

«Польша не только в десятке, она в первой тройке среди стран, без которых Украине трудно выжить в этой войне. Мы сейчас привыкли смотреть только на глобальное измерение — кто сколько снабжает и как обеспечивает Украину во время войны. Но без Польши эти поставки были бы невозможны», — объяснил он.

По словам дипломата, миллионы украинцев, которые с первых дней войны нашли убежище в Польше, приносят значительный вклад в развитие польской экономики, а также частично помогают Украине.

Боднар напомнил, что Польша была одной из первых стран, которая предоставила Украине военную помощь. Это позволило отбросить российские войска от Киева и предотвратить его окружение.

«Польша — это один из ключевых стратегических партнеров, важный логистический хаб и близкий союзник Украины не только в двустороннем измерении, но и в контексте ЕС и НАТО», — подчеркнул он.

Дипломат добавил, что победа Украины в войне против России отвечает национальным интересам Польши.

«Если посчитать только цифры: наибольшее количество украинцев — раз; второе — снабжение и обеспечение для Вооруженных сил; третье — политический и исторический диалог. Это тоже важная тема на двустороннем уровне. И давайте говорить честно: в национальном интересе Польши, чтобы Украина вышла победителем, а не так, как хотят некоторые другие партнеры, мечтающие о предстоящих переговорах с агрессором», — подытожил Боднар.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что переговоры президента США Дональда Трампа и диктатора Путина проходят 15 августа и это очень символично.

Мы ранее информировали, что на переговорах с США, которые запланированы на Аляске, Россия хотела бы вынести обсуждение вопроса сокращения военного присутствия НАТО в Европе, в частности в Польше.