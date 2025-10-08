- Дата публикации
Посол ответил, когда может состояться встреча Зеленского с Навроцким
Основной темой переговоров Зеленского и Навроцкого станет безопасное сотрудничество между двумя государствами.
Президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Кароль Навроцкий могут встретиться в ближайшие недели.
Об этом заявил посол Украины в Польше Василий Боднар в эфире RMF FM.
«Мы разговаривали с канцелярией президента, нам сказали, что после заседания ООН будет визит Навроцкого в Украину, и сейчас мы готовимся к этому», — рассказал Боднар, выразив надежду, что встреча состоится уже в ближайшее время.
По словам дипломата, Украина ожидает получить график визита польского президента в ближайшие дни, однако точные даты пока не определены.
Посол отметил, что основной темой переговоров Зеленского и Навроцкого станет безопасное сотрудничество между двумя государствами.
«Польша сейчас также находится под угрозой России — и это не только дроны. Речь идет и о дезинформации, и о влиянии разных стран ЕС, и о ситуации в Балтийском море. Есть много вопросов, которые нужно согласовать, а также усилить нашу общую оборону, у которой есть много потенциала», — подчеркнул Боднар.
Ранее сообщалось, что Польша работает над урегулированием правового статуса граждан Украины после вето президента Кароля Навроцкого на закон о помощи украинским беженцам.
Мы ранее информировали, что премьер-министр Польши четко заявил, что Варшава не будет выдавать Германии украинца, подозреваемого в причастности к подрыву «Северного потока-2».