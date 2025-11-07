ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Флаг Чехии и Украины

Флаг Чехии и Украины

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
156
Время на прочтение
2 мин
Флаг Чехии и Украины

Посол прокомментировал снятие украинского флага с парламента Чехии

После того, как со здания парламента Чехии сняли украинское знамя, посол Украины в Праге Василий Зварыч поблагодарил чехов за солидарность и подчеркнул, что россия боится украинских символов свободы.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Посол Украины в Чехии Василий Зварыч отреагировал на решение снять украинское знамя со здания чешского парламента. Дипломат подчеркнул, что, несмотря на это, поддержка украинцев в Чехии остается мощной , а украинское знамя — символом свободы и несокрушимости.

«Знамя Украины, за которое сегодня проливают кровь самые смелые и отважные, пытается уничтожить российская орда. Россия боится украинского флага, ведь он не просто государственный символ, а флаг свободы, достоинства и несгибаемости свободных людей», — отметил он.

Зварыч поблагодарил чешский народ за солидарность, подчеркнув, что украинцы с глубоким уважением относятся к государственному флагу Чехии.

«Благодарю всех, кто с уважением относится к флагу Украины — так же, как мы, украинцы, с глубоким уважением относимся к флагу Чехии, народу, который на собственной истории познал боль тоталитарных захватнических режимов», — написал посол.

Он также подчеркнул, что сила международного единства является ключом к остановке российской агрессии.

«Путин должен почувствовать силу нашей свободы и несокрушимости — это заставит его остановить войну. Украина готова к переговорам, но только с позиции силы и справедливости», - добавил Зварич.

Посол поблагодарил жителей Праги, которые вывесили еще больше украинских флагов в ответ на скандальное решение.
«Слава Украине! Слава Чехии! Добро всегда побеждает зло! – завершил он.

Напомним, после смены власти в Чехии страна может пересмотреть свой подход к поддержке Украины. Вероятный новый премьер Андрей Бабиш формирует правительство, которое, по предварительным заявлениям, может отказаться от военной помощи Киеву.

Дата публикации
Количество просмотров
156
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie