Посол рассказал, как Мерц изменил отношение Германии к членству Украины в НАТО

Фридрих Мерц. / © Associated Press

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После избрания канцлером ФРГ Фридриха Мерца в немецкой политике произошли значительные сдвиги относительно перспектив вступления Украины в НАТО.

Такое мнение высказал посол Украины в Германии Алексей Макеев в интервью " ЕП".

По его словам, ранее только эксминистра иностранных дел Анналена Бербок "заявляла, что такая возможность воспринимается", а "сейчас это позиция всей коалиции". В частности, теперь на совете Украина-НАТО от Бероина прозвучал тезис о членстве Украины в Альянсе.

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"Их заявления уже идут немного дальше, чем формулировка Альянса. Или, например, я сейчас веду разговор с коллегами в Министерстве обороны и с оборонной индустрией об использовании ими тактических и стратегических уроков ВСУ для немецкого Бундесвера и для НАТО. Наша цель здесь – еще большая интеграция наша с ними", - .

Дипломат говорит, что "уже сейчас есть атмосфера, позволяющая говорить о гораздо более глубоких процессах, чем до сих пор". Он отмечает, что канцлер Мерц лично сейчас привержен тому, чтобы Украина была членом НАТО.

"Да, есть разные позиции в коалиционных партиях. Но и канцлер, и министр иностранных дел Иоганн Вадефуль (оба – христианские демократы), и два ключевых лица в социал-демократической партии, министр финансов и вицеканцлер Ларс Клингбайль и министр обороны Борис Писториус – они являются абсолютными". называть их моими друзьями", - сказал посол.

Как сообщал ранее Алексей Макеев, Германия переходит к пятой фазе помощи Украине – совместному производству оружия между оборонными предприятиями двух стран.

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Напомним, бывший министр иностранных дел Павел Климкин считает, что Европа готовится охладить отношения с Украиной. Киев может остаться без миллиардной поддержки со стороны Евросоюза, если продолжит отступать от антикоррупционных обязательств.