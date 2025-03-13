Посол РФ назвал условия, при которых Москва будет готова прекратить боевые действия

Москва согласится прекратить боевые действия только после достижения полномасштабного соглашения, отвечающего его интересам.

Россия готова рассмотреть предложенное США 30-дневное прекращение огня в Украине, однако для полного завершения боевых действий Кремль требует всеобъемлющего соглашения.

Об этом в интервью The Wall Street Journal заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

"Мы рассмотрим американское предложение о прекращении огня", – отметил дипломат.

В то же время он подчеркнул, что Москва согласится прекратить боевые действия только после достижения полномасштабного соглашения, которое бы отвечало его интересам.

По данным издания, предложение о временном перемирии вызвало острую реакцию среди российских военных и прокремлевских блоггеров – многие считают, что любая пауза в боевых действиях выгодна Украине.

Келин также заявил, что в Кремле осторожно относятся к переговорам о прекращении боевых действий. "Мы подходим к этому с большой осторожностью", – подчеркнул он.

Напомним, Владимир Путин может взять в заложники предложение о прекращении огня, на которое согласилась Украина, чтобы получить превентивные уступки в начале официальных переговоров о прекращении войны. Диктатор попытается исключить Киев из переговоров, чтобы вести переговоры только с США.