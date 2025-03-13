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Посол РФ назвал условия, при которых Москва будет готова прекратить боевые действия

Посол РФ назвал условия, при которых Москва будет готова прекратить боевые действия

Посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

Москва согласится прекратить боевые действия только после достижения полномасштабного соглашения, отвечающего его интересам.

Россия готова рассмотреть предложенное США 30-дневное прекращение огня в Украине, однако для полного завершения боевых действий Кремль требует всеобъемлющего соглашения.

Об этом в интервью The Wall Street Journal заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

"Мы рассмотрим американское предложение о прекращении огня", – отметил дипломат.

В то же время он подчеркнул, что Москва согласится прекратить боевые действия только после достижения полномасштабного соглашения, которое бы отвечало его интересам.

По данным издания, предложение о временном перемирии вызвало острую реакцию среди российских военных и прокремлевских блоггеров – многие считают, что любая пауза в боевых действиях выгодна Украине.

Келин также заявил, что в Кремле осторожно относятся к переговорам о прекращении боевых действий. "Мы подходим к этому с большой осторожностью", – подчеркнул он.

Напомним, Владимир Путин   может взять в заложники предложение о прекращении огня, на которое согласилась Украина, чтобы получить превентивные уступки в начале официальных переговоров о прекращении войны. Диктатор попытается исключить Киев из переговоров, чтобы вести переговоры только с США.

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