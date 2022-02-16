Посол России в ЕС отверг вероятность вторжения РФ в Украину 16 февраля: "Нападения не будет"

Посол России в ЕС отверг вероятность вторжения РФ в Украину 16 февраля: "Нападения не будет"

Дипломат страны-агрессора заявил, что "войны в Европе редко начинаются в среду".

Постоянный представитель России в Европейском Союзе Владимир Чижов категорически исключил возможность вторжения российских войск в Украину 16 февраля.

Соответствующее заявление он озвучил в интервью Welt, пишет немецкая газета Handelsblatt.

"Я могу заверить вас, что касается России, то в эту среду нападения не будет. Никакой эскалации не будет ни на следующей неделе, ни в следующем месяце", — заверил дипломат страны-агрессора, добавив, что "войны в Европе редко начинаются в среду".

Чижов осудил тревожные высказывания по поводу возможного нападения на Украину: "Если вы выдвигаете обвинения — особенно очень серьезные обвинения против России — вы также должны предоставить доказательства. Иначе это клевета".

В то же время, посол РФ призвал Запад серьезно отнестись к "проблемам безопасности", на которые указывает Москва.

"Если наши партнеры, наконец, прислушаются к нашим опасениям, процесс деэскалации не заставит себя ждать. Это пошло бы на пользу всех жителей Европы (...), а также других народов мира", — высказался он.

Между тем государственный секретарь США Энтони Блинкен считает "вполне возможным", что на этой неделе Россия совершит акт агрессии в отношении Украины.

Напомним, что президент Владимир Зеленский решил ввести в Украине новый праздник – День единения, который будет отмечаться 16 февраля. "Нам говорят, что 16 февраля станет днем ​​нападения. Мы сделаем его Днем единения", – заявил он.

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