Посол сообщил, что у Зеленского во время разговора с Шольцом возникла "химия"

Украинский лидер во время визита в Германию провел частные беседы с канцлером и президентом ФРГ.

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего последнего визита в Германию достиг абсолютного взаимопонимания с немецким канцлером Олафом Шольцем.

Об этом в интервью " Зеркалу недели " рассказал посол Украины в Германии Алексей Макеев.

Дипломат рассказал, что украинский лидер во время визита в Германию провел частные разговоры с канцлером и президентом ФРГ, каждый из которых продолжался несколько часов.

"А когда лидеры находятся несколько часов друг с другом, возникает очень неплохая "химия", свидетелем которой лично я в воскресенье (14 мая – ред.) был", – уточнил посол.

Макеев отметил, что во время разговора Шольц и Зеленский перешли на "ты", а немецкий канцлер даже заговорил по-украински.

"Это значит, что здесь не только "химия": в Германии происходит эпоха перемен взглядов. Это происходит не потому, что так хороша погода, а потому, что мы работаем с правильными нарративами, с правильными людьми и адресно видим, что надо менять", – уточнил Макеев.

Напомним, ранее сообщалось, что немецкий канцлер Олаф Шольц выразил уверенность, что российская война в Украине не закончится победой агрессора. Более того — наступит крах империализма президента-диктатора РФ.

Кроме того, мы ранее информировали, что глава Министерства обороны Великобритании Пир Уоллес заявил, что вопрос членства Украины в НАТО будет решаться после завершения российской агрессии, пока данный вопрос не стоит.

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