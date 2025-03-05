Посол сообщила, что за "письмо" Зеленского зачитал Трамп в Конгрессе

Президент США сказал: "Я ценю, что он написал это письмо".

Президент США Дональд Трамп во время своего выступления в Конгрессе 4 марта зачитал сообщение президента Украины Владимира Зеленского, которое он опубликовал в Сети.

Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.

"В очень сложной ситуации все же двигаемся вперед, перестраиваем отношения и продвигаем наши приоритеты. Сообщение нашего Президента Владимир Зеленский зачитал в своем Обращении к Нации Президент Дональд Трамп и сказал "Я ценю, что он написал это письмо", – говорится в сообщении Маркаровой.

Напомним, в своей речи в Конгрессе Трамп заявил, что получил важное письмо от Зеленского о том, что Украина готова сесть за стол переговоров, чтобы приблизить длительный мир.

Заметим, в своем сообщении в Сети Зеленский подчеркнул, что никто не хочет мира больше, чем украинцы. По словам президента, "мы с моей командой готовы работать под сильным лидерством президента Трампа, чтобы достичь продолжительного мира".