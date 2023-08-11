Посол США об атаках по Украине: "Презрение России к человеческой жизни не имеет границ"

Дипломат обратила внимание на количество жертв и раненых, а также на повреждение детской больницы в столице.

На российские ракетные удары по Запорожью, Киеву и Прикарпатью отреагировала посол США в Украине Бриджит Бринк.

Свой комментарий по поводу российских атак дипломат опубликовала в Сети 11 августа.

"Россия продолжает свои непрекращающиеся и варварские нападения на народ Украины – вчера она ударила по гостинице в Запорожье, которой пользуются коллеги из ООН и партнеры из USAID; сегодня обстреляла ракетами Киев и другие украинские города", – говорится в заявлении Бринк.

Она обратила внимание, что за минувшие сутки в результате российских обстрелов четверо погибших, более 40 раненых, а также обломками ракеты повреждена детская больница.

"Презрение России к человеческой жизни не имеет границ", — подчеркнула посол США.

Ракетные удары по Украине 9-11 августа

Оккупанты вечером 9 августа нанесли ракетный удар по Запорожью: попали по церкви и супермаркету, повредили более 400 квартир в 15 домах. Жертвами атаки стали три человека.

Уже 10 августа россияне ударили ракетами по Запорожью и попали в гостиницу Reikartz, где действовал детский лагерь. Пока известно о гибели женщины. Пострадали 19 человек, среди которых четверо детей.

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11 августа захватчики запустили ракеты "Кинжал" по Киеву. Все цели были сбиты, но их обломки упали на территорию одной из детских больниц. Еще два места падения обломков – в Оболонском районе. На одной из улиц повреждена крыша частного дома.

В этот же день враг нанес ракетный удар по Коломыйскому району Ивано-Франковской области: попали по дому, где жила семья с тремя детьми. Погиб восьмилетний мальчик.

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