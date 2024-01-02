Посол США отреагировала на российскую ракетную атаку по Украине

Бринк подчеркнула, что чрезвычайно важно поддержать Украину сейчас, "чтобы остановить Путина".

Посол США Бриджит Бринк прокомментировала массированную ракетную атаку по Киеву и остальной Украине. Она отметила важность поддержки государства.

Об этом говорится в сообщении Бринк в Сети 2 января.

"Путин встречает 2024 год, запуская ракеты по Киеву и по всей стране, в то время как миллионы украинцев прячутся от холода. Сегодня утром в Киеве раздавались громкие взрывы", – говорится в заявлении.

Дипломатка подчеркнула, что очень важно поддержать Украину сейчас, "чтобы остановить Путина".

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Ракетная атака сегодня

Напомним, в ночь на 2 января и утром российские войска устроили массированную атаку по Украине ракетами и дронами-камикадзе. Вражеские цели попали по Киеву и Харькову. Есть существенные разрушения, раненые и погибшие.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Ракеты! Взрывы! Киев! Харьков! Сумы! Новости 9:00 2 января 2024 года

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