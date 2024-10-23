Посол США при НАТО сделала новое заявление о вступлении Украины

Соединенные Штаты Америки заявили о неготовности НАТО предложить Украине членство в Альянсе.
Организация Североатлантического договора (НАТО) пока не готова предложить Украине членство. То же касается и приглашения в Альянс.
Об этом заявила глава миссии США при НАТО Джулиан Смит, пишет Politico.
По ее словам, США не готовы предоставить Украине приглашение в НАТО, что является ключевым пунктом плана победы президента Украины Владимира Зеленского.
"На сегодняшний день Альянс не достиг точки, когда он готов предложить членство или пригласить Украину", — сказала Смит.
Она отметила, что "наше намерение (намерение США — ред) состоит в том, чтобы продолжать приближать их (украинцев — ред) к НАТО".
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина должна вступить в НАТО, поскольку у страны нет оружия, способного эффективно остановить агрессию России.
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