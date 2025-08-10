Посол США в НАТО сделал важное заявление о возможных территориальных уступках Украины

Флаг Украины и России / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Посол США в НАТО Мэтт Витакер заявил, что Украина не отдаст большие территории, которые не были завоеваны на поле боя, но отметил важность дипломатических усилий для завершения войны.

Об этом он сказал в комментарии CNN, передает Clash Report.

Витакер подчеркнул, что воспринимает комментарии президента Зеленского как подтверждение этого подхода. Он добавил, что нынешняя война должна закончиться, чтобы спасти тысячи жизней.

"Общение обеих сторон из-за встречи президента Трампа на Аляске в пятницу с одной или обеими сторонами конфликта - это увлекательно. И я думаю, что президент Трамп действительно единственный, кто может это сделать", - сказал посол.

Он также назвал Дональда Трампа миротворцем, недавно способствовавшим заключению мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, урегулировав их многолетний конфликт.

Витакер считает, что Трамп лучше всего подготовлен, чтобы помочь сторонам достичь договоренности и остановить кровопролитие.

Ранее Зеленский завуалированно ответил Трампу об обмене территориями. Президент Украины пожаловался, что Украине навязывают "обмен" территорий без гарантий.

Напомним, эксперт Вадим Денисенко заявил, что на состоявшихся 15 августа на Аляске переговорах президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина главным вопросом будут не территории Украины, которые останутся под оккупацией.