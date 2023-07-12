Посол США в НАТО заявила, что сейчас сложно согласовать сроки вступления Украины в Альянс

Посол США в НАТО Джулианна Смит заявила, что очень трудно согласовать сроки вступления Украины в альянс, пока страна все еще находится в состоянии войны.

Об этом пишет CNN.

"Даже сами украинцы скажут вам, что им нужно проводить дальнейшие реформы. Они добились значительного прогресса в ряде демократических реформ и реформ сектора безопасности, но им придется продолжать работать в этом направлении", — сказал Смит.

Она повторила Украина уже сделала положительные шаги, которые привели к согласию НАТО упростить процесс вступления, устранив ключевое препятствие для Украины — требование Плана действий по членству.

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На вопрос о том, дает ли позиция Украины и отсутствие сроков России стимул продолжать борьбу, Смит подчеркнула, что союзники уже взяли на себя обязательства относительно будущего Украины в НАТО, а также предоставление стране долгосрочной поддержки.

«Путин предполагал, когда он начал эту войну, что он может ждать нас, чтобы Запад посмотрел в другую сторону и потерял интерес к Украине. А реальность такова, что мы на 500-м дне этой войны, и никто никуда не уходит», – сказала она.

Смит также сказала, что Соединенные Штаты в восторге от участия президента Украины Владимира Зеленского на саммите и первом Совете НАТО-Украина, добавив: «я думаю, что это посылает очень сильный сигнал президенту Путину».

Как сообщалось, ранее журналист Politico Джонатан Лемайр в Twitter проинформировал о возможной встрече и переговорах американского президента Джо Байдена с украинским лидером Владимиром Зеленским в рамках проходящего в Вильнюсе, Литве саммита НАТО, 11-12 июля.

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