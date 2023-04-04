Посол США в ООН заявила, что Россия вообще не имеет права быть в организации

Вместе с тем США будут взаимодействовать с Россией по ряду важных вопросов повестки дня Совета Безопасности.

Россия не имеет права вообще находиться в ООН, но она является членом Совбеза организации и США ничего не могут с этим поделать.

Об этом заявила Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд, передает "Голос Америки ".

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Комментируя председательство Москвы в Совбезе ООН в этом месяце, она заявила, что "России вообще не должно быть в Совете Безопасности, но он является постоянным членом совета, и мы не можем это изменить".

Вместе с тем она отметила, что США будут взаимодействовать с Россией по ряду важных вопросов повестки дня Совета Безопасности.

"Это не только Украина. Мы ожидаем, что Россия будет искать возможности для распространения своей дезинформации, особенно когда здесь будет их министр иностранных дел Лавров", — заявила Томас-Гринфилд.

Она добавила, что пока нет никаких планов по контактам с ним.

Напомним, ранее советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что отсутствие реакции на нарушение международного права Россией приведет к абсолютной потере субъектности ООН как ключевой организации по обеспечению мира в мире.

Кроме того, мы ранее информировали, что эксгоссекретарь США при президентстве Дональда Трампа Майк Помпео заявил, что не настроен оптимистично по отношению к ООН из-за присутствия в ней России и Китая.

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