Посол США в Украине Джули Дэвис уйдет в отставку: в Госдепе назвали причину
Посол США в Украине Джули Дэвис уйдет с поста в июне 2026 года — в Госдепе заявили, что она завершает дипломатическую карьеру после 30 лет службы.
Посол Соединенных Штатов в Украине Джули Дэвис уйдет в отставку .
Это подтвердил представитель Государственного департамента США Мэтью Пиготт Общественному.
По его словам, Дэвис «уходит на пенсию после выдающегося 30-летнего пребывания в должности кадрового дипломата». Она будет продолжать выполнять свои обязанности до официального завершения миссии в Киеве в июне 2026 года.
Накануне издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что дипломат якобы разочарована снижением уровня поддержки Украины со стороны администрации президента США Дональд Трамп.
Впрочем, в Госдепе эту информацию опровергли. Пиготт подчеркнул, что Дэвис «с гордостью будет продвигать политику президента Трампа» до завершения своей каденции.
Джули Дэвис возглавила дипломатическую миссию США в Украине в мае 2025 года, сменив на должности Бриджит Бринк.
Что известно о Джули Дэвис
Напомним, Джули Дэвис – карьерная дипломатка США. Она заняла должность временной поверенной в делах в Киеве после отъезда предыдущей посолки.
Посол имеет значительный опыт работы в Госдепартаменте, в частности, на европейском направлении и в вопросах безопасности.
В должности в Украине она отвечала за координацию дипломатической миссии США в условиях полномасштабной войны и поддержку взаимодействия между Киевом и Вашингтоном.
В прошлом году 1 мая стало известно, что Джули Дэвис начинает исполнение обязанностей временно поверенной по делам США в Киеве.
Кто был предшественницей Дэвиса
Предыдущим послом США в Украине была Бриджит Бринк. Она возглавляла дипломатическую миссию с 2022 года и активно работала над усилением военной и финансовой помощи Украине.
Бриджит Бринк ушла в отставку с должности посла США в Украине на фоне давления со стороны Вашингтона. Она объявила о намерении баллотироваться в Конгресс от 7-го округа штата Мичиган, а свое решение объяснила стремлением защитить демократию и бороться за свободу, а также откровенно выступить против политики Трампа.
Отметим, что в случае подтверждения информации об отставке Дэвис это станет уже вторым кадровым решением такого уровня в отношении американского дипломатического представительства в Украине при президентстве Дональда Трампа.
Обе ситуации, по информации медиа, связывают с разногласиями в подходах к политике поддержки Украины.