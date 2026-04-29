Посол США в Украине Джули Дэвис уйдет в отставку: в Госдепе назвали причину

Посол Соединенных Штатов в Украине Джули Дэвис уйдет в отставку .

Это подтвердил представитель Государственного департамента США Мэтью Пиготт Общественному.

По его словам, Дэвис «уходит на пенсию после выдающегося 30-летнего пребывания в должности кадрового дипломата». Она будет продолжать выполнять свои обязанности до официального завершения миссии в Киеве в июне 2026 года.

Накануне издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что дипломат якобы разочарована снижением уровня поддержки Украины со стороны администрации президента США Дональд Трамп.

Впрочем, в Госдепе эту информацию опровергли. Пиготт подчеркнул, что Дэвис «с гордостью будет продвигать политику президента Трампа» до завершения своей каденции.

Джули Дэвис возглавила дипломатическую миссию США в Украине в мае 2025 года, сменив на должности Бриджит Бринк.

Что известно о Джули Дэвис

Напомним, Джули Дэвис – карьерная дипломатка США. Она заняла должность временной поверенной в делах в Киеве после отъезда предыдущей посолки.

Посол имеет значительный опыт работы в Госдепартаменте, в частности, на европейском направлении и в вопросах безопасности.

В должности в Украине она отвечала за координацию дипломатической миссии США в условиях полномасштабной войны и поддержку взаимодействия между Киевом и Вашингтоном.

В прошлом году 1 мая стало известно, что Джули Дэвис начинает исполнение обязанностей временно поверенной по делам США в Киеве.

Кто был предшественницей Дэвиса

Предыдущим послом США в Украине была Бриджит Бринк. Она возглавляла дипломатическую миссию с 2022 года и активно работала над усилением военной и финансовой помощи Украине.

Бриджит Бринк ушла в отставку с должности посла США в Украине на фоне давления со стороны Вашингтона. Она объявила о намерении баллотироваться в Конгресс от 7-го округа штата Мичиган, а свое решение объяснила стремлением защитить демократию и бороться за свободу, а также откровенно выступить против политики Трампа.

Отметим, что в случае подтверждения информации об отставке Дэвис это станет уже вторым кадровым решением такого уровня в отношении американского дипломатического представительства в Украине при президентстве Дональда Трампа.

Обе ситуации, по информации медиа, связывают с разногласиями в подходах к политике поддержки Украины.

Новости партнеров