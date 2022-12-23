Посол США в Украине похвалила украинскую коллегу за организацию визита Зеленского в Америку

Дипломат назвала свою коллегу сестрой.
Посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк подчеркнула роль своей коллеги Оксаны Маркаровой в организации визита президента Украины Владимира Зеленского в США.
Об этом она написала в сервисе микроблогов Twitter.
Lucky для труду з closelly with my sester ambassador — and close and valued partner — @OMarkarova, Украина's Ambassador к US Supporting @ZelenskyyUa 's посещать Washington, включая белый дом, между двумя своими предпринимателями, был большой человек. pic.twitter.com/coSXoi5sYy— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) December 22, 2022
«Мне удалось тесно сотрудничать с моим коллегой-послом, близким и ценным партнером, Оксаной Маркаровой, послом Украины в США», — говорится в сообщении.
Бриджит Бринк подчеркнула, что содействие организации визита Владимира Зеленского в США, включая встречу двух глав стран в Белом доме, свидетельствует о замечательной командной работе.
Визит Зеленского в США: реакция
Между тем, появилась реакция на визит украинского президента в США. В частности, Иран угрожает Украине из-за выступления украинского лидера в Конгрессе. Мол, не понравилось то, что президент Украины еще раз сообщил, что Россия убивает украинцев иранскими беспилотниками.
Также визит Зеленского в США поразил западные СМИ : стало известно, что пишут ведущие издания.
К тому же в России отреагировали на поездку Зеленского в Вашингтон и пригрозили эскалацией войны.
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