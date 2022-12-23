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Посол США в Украине похвалила украинскую коллегу за организацию визита Зеленского в Америку

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
241
Время на прочтение
1 мин
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Посол США в Украине похвалила украинскую коллегу за организацию визита Зеленского в Америку

Фото: Associated Press

Дипломат назвала свою коллегу сестрой.

Посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк подчеркнула роль своей коллеги Оксаны Маркаровой в организации визита президента Украины Владимира Зеленского в США.

Об этом она написала в сервисе микроблогов Twitter.

«Мне удалось тесно сотрудничать с моим коллегой-послом, близким и ценным партнером, Оксаной Маркаровой, послом Украины в США», — говорится в сообщении.

Бриджит Бринк подчеркнула, что содействие организации визита Владимира Зеленского в США, включая встречу двух глав стран в Белом доме, свидетельствует о замечательной командной работе.

Визит Зеленского в США: реакция

Между тем, появилась реакция на визит украинского президента в США. В частности, Иран угрожает Украине из-за выступления украинского лидера в Конгрессе. Мол, не понравилось то, что президент Украины еще раз сообщил, что Россия убивает украинцев иранскими беспилотниками.

Также визит Зеленского в США поразил западные СМИ : стало известно, что пишут ведущие издания.

К тому же в России отреагировали на поездку Зеленского в Вашингтон и пригрозили эскалацией войны.

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Дата публикации
Просмотры
241
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