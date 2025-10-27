Посол США: встреча Трампа с лидером Китая станет ключевой для давления на РФ по поводу войны в Украине

Дональд Трамп и Си Цзиньпин / © Associated Press

Планируемая встреча президента США Дональда Трампа с лидером КНР Си Цзиньпином станет решающей для обеспечения сотрудничества Китая по санкционному давлению на Россию.

Об этом заявил посол США при НАТО Мэтью Витакер в интервью Fox News.

«Очевидно, что встреча с президентом Си будет решающей в этом вопросе. Вы знаете, что сейчас китайцы покупают слишком много российской нефти и газа. Они предоставляют россиянам слишком много технологий двойного назначения, чтобы те могли продолжать эту войну, будь то детали для дронов или другие технологии, которые могут быть использованы для продолжения войны», — подчеркнул дипломат.

По его словам, Пекин в настоящее время способствует усилиям Кремля, поставляя компоненты, которые могут быть использованы как в гражданском, так и военном секторах.

Витакер подчеркнул, что участие Китая в международном давлении на Москву может существенно изменить ситуацию на фронте.

«Это станет важным шагом в направлении окончательного прекращения бессмысленного убийства», — заявил он.

В свою очередь президент США Дональд Трамп ранее подтвердил, что планирует поднять тему войны между Россией и Украиной во время переговоров с Си Цзиньпином.

«Я буду с ним говорить о том, как мы можем закончить войну между Россией и Украиной, будь то с помощью нефти, энергии или чего-то другого. И я думаю, что он будет очень восприимчив», — отметил Трамп.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп сообщил о снижении объемов закупок российской нефти со стороны Китая и полном отказе Индии от импорта.

Мы ранее информировали, что украинские специалисты обнаружили на сбитой над Украиной дроне-камикадзе Шахед китайскую антенну спутниковой навигации.