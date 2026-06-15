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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
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Время на прочтение
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Посол Украины на Кипре Нежинский подал в отставку

Он просит принять отставку «в связи с требованием министра иностранных дел Сибиги выполнять решения, которые противоречат законодательству Украины и могут нанести вред государству».

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Посол Украины на Кипре Нежинский подал в отставку

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Кипр Сергей Нежинский написал заявление об отставке на имя Президента Украины Владимира Зеленского.

Соответствующий документ находится в распоряжении LB.ua.

Нежинский просит принять отставку «в связи с требованием Министра иностранных дел Украины Сибиги А. И. выполнять решения, которые противоречат законодательству Украины и могут нанести вред государству».

Он добавил, что во время увольнения руководствуется нормами закона Украины «О дипломатической службе».

Нежинский вручил оригинал верительной грамоты, подписанной Президентом Украины Владимиром Зеленским, Президенту Республики Кипр Никосу Христодулидису в сентябре 2025 года.

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Дата публикации
Количество просмотров
126
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