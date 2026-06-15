Посол Украины на Кипре Нежинский подал в отставку

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Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Кипр Сергей Нежинский написал заявление об отставке на имя Президента Украины Владимира Зеленского.

Соответствующий документ находится в распоряжении LB.ua.

Нежинский просит принять отставку «в связи с требованием Министра иностранных дел Украины Сибиги А. И. выполнять решения, которые противоречат законодательству Украины и могут нанести вред государству».

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Он добавил, что во время увольнения руководствуется нормами закона Украины «О дипломатической службе».

Нежинский вручил оригинал верительной грамоты, подписанной Президентом Украины Владимиром Зеленским, Президенту Республики Кипр Никосу Христодулидису в сентябре 2025 года.

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