Посол Украины покинул мероприятие у Стены Плача из-за присутствия представителя РФ

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук досрочно покинул официальное дипломатическое мероприятие, которое проходило у Стены Плача в Иерусалиме.

Об этом говорится в материале израильского издания Ynet.

Инцидент произошел во время церемонии зажигания ханукальной свечи, организованной министром иностранных дел Израиля Гидеоном Сааром. Мероприятие проходило в прошлый четверг и было посвящено трагедии против еврейской общины в Сиднее, в результате которой погибли 15 человек.

По информации издания, Корнийчук решил оставить событие после того как среди присутствующих заметил посла Российской Федерации в Израиле Анатолия Викторова. По словам украинского дипломата, об участии представителя РФ его заранее не проинформировали.

На церемонию пригласили послов из разных стран мира, однако фактически прибыло 28 дипломатов. Среди них 17 были послами, еще 11 — заместителями или руководителями дипломатических миссий. В то же время, все представители стран Европейского Союза, за исключением посла Чехии, участия в мероприятии не приняли.

Корнийчук не стал ждать совместной фотографии с главой МИД Израиля, на котором также присутствовал российский посол, и оставил локацию еще до завершения официальной части.

«Они должны заранее сообщить о присутствии российского посла. Мы бы не пригласили представителя Израиля на мероприятие с иранцами в Киев», — заявил украинский дипломат.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Израиля вызвало посла Украины Евгения Корнийчука для официального выговора из-за его комментариев по поводу заявлений премьер-министра Беньямина Нетаньяху о частых контактах с российским диктатором Путиным.

Мы ранее информировали, что тысячи украинцев в Израиле оказались под угрозой депортации из-за того, что правительство медлит с продолжением статуса защиты для беженцев.